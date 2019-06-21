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《台北物語2》鬧雙胞！搶拍「爛片傳奇」黃英雄氣：這4個字是我的

▲邱志宇（TONY哥）《台北物語》拍攝花絮照片。（圖／邱志宇提供）

▲《台北物語》續集鬧雙胞。（圖／邱志宇提供）

記者林映妤／台北報導

2017年黃英雄執導成本不到100萬的《台北物語》締造台灣爛片傳奇，爛歸爛，卻引爆觀影潮與討論度，今年《台北物語》將拍攝續集，卻面臨「鬧雙胞」窘境！《ETtoday》接獲《台北物語2－獲利者》採訪邀請，驚見導演換成《台北物語》製片余峰銘，不過另一邊黃英雄也大動作表示自己要拍續集！

據悉《台北物語》爆紅後，原先出資者余峰銘想拍續集，並找回黃英雄執導，但黃英雄開出的價碼頗高，余無法接受，2人從朋友撕破臉分道揚鑣，就此沒聯絡。

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▲▼黃英雄、製片余峰銘以及演員「Tony」邱志宇、「小偷」張哲豪參加《台北物語》香港坎坷影展宣傳。（圖／邱志宇提供）

▲▼黃英雄（上圖左2）曾和余峰銘（上圖右1）一起宣傳《台北物語》。（圖／邱志宇提供）

▲▼黃英雄、製片余峰銘以及演員「Tony」邱志宇、「小偷」張哲豪參加《台北物語》香港坎坷影展宣傳。（圖／邱志宇提供）

2人都分別想拍《台北物語2》，余峰銘先行動工，6月底就要開拍；黃英雄也早在2年前就寫好劇本，但遲遲因為環境因素，僅拍攝一些素材，進度緩慢，預計10月才要開拍。

《台北物語2－獲利者》將邀原班人馬邱志宇搭配新人高子涵；黃英雄也對《ETtoday》表示自己要拍的是《台北物語2部曲－我們好像錯過的煙火》，演員也是原班人馬邱志宇、李宓、陳怡安。

▲▼黃英雄、製片余峰銘以及演員「Tony」邱志宇、「小偷」張哲豪參加《台北物語》香港坎坷影展宣傳。（圖／邱志宇提供）

▲邱志宇同時主演《台北物語2－獲利者》以及《台北物語2－我們好像錯過的煙火》。（圖／邱志宇提供）

黃英雄認了和余峰銘不再是朋友，「我也不想講這些，他之前要請我，但我有開價錢就（沒有共識）…我電影進度比較慢是因為在申請輔導金。」據悉黃英雄這次不只編導，還會演出關鍵配角，片尾將吟唱台語詩，發揚台灣文化。

對於《台北物語》鬧雙胞，黃英雄氣說：「台北物語這四個字是我的，我是原始創作者。」更提及之前電影宣傳時，余峰銘騙他一個人去台中場宣傳，其他人卻留在台北場，令他耿耿於懷，「他算蠻有心機的，啊我這個人也沒有心機。」

黃英雄表示拍完2部曲，緊接著還會有台北物語首部曲（前傳）和3部曲，現在2部曲預計12月底前能拍攝完畢。

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