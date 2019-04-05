Apple再上《天才》講台語「只有他懂」　乾冰太強頭髮「炸開」

記者林彥君／台北報導

Apple和網紅「視網膜」日前上華視《天才衝衝衝》，Apple上次參加「台語特別企劃」後獲得了許多觀眾迴響，再次回到《天才衝衝衝》挑戰台語遊戲，特別向後製人員喊話：「跟打字幕的先說辛苦了，麻煩你們了。」讓眾人笑翻。

▲ Apple頭髮被吹亂。（圖／華視提供）

在「瞎拼543」單元中，Apple說台語讓視網膜猜成語「見異思遷」，狂跳針說：「跨丟基咧就愛永基咧（見一個就愛一個）。」讓徐乃麟看不下去，虧Apple說：「妳是電池出了問題嗎?」

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視網膜猜題摸不著頭緒，沒想到聯想力十足的他，竟接連猜中Apple形容的「一元復始」、「情人眼裡出西施」等答案，讓大家直呼太神奇喊說：「你懂Apple！」而目前單身的他，也馬上被曾國城拱說：「可以跟Apple在一起了。」

▲ Apple（右3）和視網膜（右1）上節目答題。（圖／華視提供）

而被稱為「抓老人遊戲」的「記憶Tempo」，Apple的長髮直接被乾冰吹亂，臉整個皺成一團，單元變成台語版之後殺傷力更強，記性不太好的曾國城很快就出錯，忘記了前面其他人說的詞彙，現場還怪起徐乃麟說：「你干擾動作太大，你都在看笑話。」接著重新安排遊戲棒次，曾國城就馬上喊說：「我很累，我先休息了！」