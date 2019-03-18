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徐若瑄生日…繼女「做這件事」感動她！合照曝光網一看：全家高顏值

記者許皓婷／綜合報導

女星徐若瑄（Vivian）和新加坡富商李雲峰結婚後，生下兒子小V寶（Dalton），加上老公和前妻的兩個女兒，一家五口幸福美滿。將迎來43歲生日的她，18日在FB提前分享家人幫自己慶生的照片，2個繼女的高顏值也引起熱烈討論。

▲徐若瑄生日。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄）

▲徐若瑄生日。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄）

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▲徐若瑄生日，家人一同幫她慶祝。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄）

徐若瑄19 日將迎來43歲生日，老公李雲峰貼心替她準備蛋糕，她更收到繼女手寫的卡片，讓她開心直呼：「令我非常感動。」不過她的生日蛋糕卻被兒子Dalton先吃了，蠟燭也被先吹，讓她笑喊：「明明是我生日！」而她的2位繼女高顏值也引起討論，「全家都是高顏值」、「兩個女兒很漂亮耶」。

▲徐若瑄生日。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄）

▲徐若瑄生日。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄）

▲徐若瑄生日收到繼女的卡片。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄）

事實上，徐若瑄先前曾因常在臉書上分享兒子小V寶的照片，被網友指不關心繼女，「最討厭看到妳們這種後母、整天只發自己親生的孩子」，讓她相當無奈，她事後解釋女兒已進入青春期、會開始注重自己的形象隱私：「因此，每要發有關女兒的照片，可知每一張我都是需要詢問過女兒的同意才會發，這是我該做的基本尊重。所以其實並不適合太頻繁。」表示有些事需要經過考量、拿捏分寸並替他人著想，同時也感嘆當媽並不容易，引來大批粉絲留言鼓勵。

【徐若瑄FB全文】

有一個調皮的小孩舔了我老公準備給我的蛋糕、
吹我的蠟燭、切我的蛋糕、還先吃了！
生日快樂Dalton（明明是我生日）！
#V哥缺一角的生日蛋糕
#謝謝老公
#女兒的手寫卡片令我非常感動

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