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「最萌選美主席」木熙衣發片　台語金曲歌王陳建瑋助陣

記者許逸群／台北報導

獲得2011年全球城市小姐選美冠軍的木熙衣，12日在高雄舉行《同星》專輯發片記者會，不僅由「選美教母」張如君擔任發行人，還請來知名音樂人黃大軍製作，金曲獎台語歌王陳建瑋，以及替林俊傑《江南》擔任編曲的蔡政勳負責這張專輯的作曲。

▲▼木熙衣發片。（圖／全球城市小姐選拔協會提供）

▲木熙衣發片記者會。（圖／全球城市小姐選拔協會提供）

木熙衣因外型有「小謝金燕」的稱號，她是2011年全球城市小姐選美比賽冠軍，之後加入由選美皇后組成的女子團體「City魅」，先後發行包括《YOU CAN》和《畢業紀念冊》等多張專輯。她表示，當成為2018和2019年最年輕的選美大賽主席後，她選擇透過《同星》這首歌來表達成長過程的點滴。

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▲▼木熙衣發片。（圖／全球城市小姐選拔協會提供）

▲木熙衣演唱《彼得潘而己》，與高子涵、陳家珮、蘇芯雅、蘇芯月一同演出。（圖／全球城市小姐選拔協會提供）

記者會上還出現了一位「神秘嘉賓」2018全球城市小姐台灣賽區第一名賴韋如，人在國外的她，特地千里迢迢趕回台灣就是為了向木熙衣道賀。賴韋如在記者會上感性地提到自己的人生因為參加了選美比賽而更加開闊，同時送上兩幅她為木熙衣畫的素描，祝福木熙衣唱片大賣。

▲▼木熙衣發片。（圖／全球城市小姐選拔協會提供）

▲木熙衣發片受到張如君大力支持。（圖／全球城市小姐選拔協會提供）

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