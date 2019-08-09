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4部港片「取消報名」金馬！香港電影公司陸續表態退出

▲▼金馬56、2019金馬影展、第56屆金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

▲4部港片取消報名金馬56。（圖／金馬執委會提供）

記者林映妤／綜合報導

大陸國家電影局7日公告，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展，目前已經有4部港片在報名後又取消，現在連許多香港電影製作公司也陸續出面表態，表示今年不會參加金馬。

綜合陸媒報導，大陸國家電影局頒布禁令後，許多香港電影公司也跟進，寰亞電影、寰宇電影、星皓電影、英皇電影、美亞娛樂公司都透露不會參加。先前劉德華、古天樂主演的《掃毒2天地對決》、張家輝、古天樂主演的《使徒行者2》、梁家輝、任達華主演的《追龍2》、張艾嘉、趙薇配音的動畫《繼園台七號》等片都有報名本屆金馬，但也傳出已經取消報名。

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▲▼掃毒2天地對決。（圖／yahoo）

▲▼劉德華《掃毒2》、張家輝《使徒行者2》都取消報名。（圖／華映提供）

▲▼《使徒行者2諜影行動》張家輝、古天樂及吳鎮宇。（圖／華映提供）

據報導，《掃毒2》出品方寰亞所有人林建名表示，旗下所有電影不會參與金馬獎；英皇電影則稱今年將把重心放在第28屆金雞百花電影節，然而金雞百花「巧合」撞期本屆金馬，所以所有出品電影都不參與，藝人也不會出席金馬典禮，而英皇回應《ETtoday》則表示，「報名的事宜，我們都不太了解，或許之後會對外公佈。」

至於香港導演杜琪峯6月宣布受李安邀約，接下今年金馬獎評審團主席，如今處境是否尷尬，目前尚未做出回應。

▲▼杜琪峯。（圖／金馬執委會提供）

▲杜琪峯接下金馬評審團主席位子。（圖／金馬執委會提供）

在《中國電影報》爆出陸電影局頒布新禁令，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆金馬獎後，金馬執委會表示：「如果屬實，當然遺憾。目前金馬獎已進入評審階段，各項金馬活動也會照常舉辦。」

電影基金會董事長朱延平也透露，「金馬獎是華語電影的重要活動，如果大陸影人這次無法來參加金馬獎當然令人遺憾，我們的大門從來沒有關閉過，希望儘快讓電影回歸電影，才是華語電影圈之福。」

▲▼朱延平回應大陸電影影人不參加金馬56新聞。（圖／記者季相儒攝／金馬執委會提供）

▲朱延平希望讓電影回歸電影。（圖／資料照／記者季相儒攝）

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金馬獎, 金雞獎, 李行, 朱延平, 金馬56, 第56屆金馬獎

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