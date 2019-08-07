《與惡》陳妤七夕約會內容曝光！2年圈外男友親自接送甜爆

記者林映妤／台北報導

陳妤以戲劇《我們與惡的距離》爆紅，近期在《如果愛，重來》、《我們不能是朋友》中表現亮眼，她7日出席日本動畫片《乘浪之約》試映會，透露自己看動畫片哭點超低，過程中忍不住落淚，看完電影後，交往2年的圈外男友親自來電影院接她，2人準備去「室內攀岩」度過七夕，不走浪漫約會路線，相當健康。

陳妤與圈外男友相戀2年，先前《ETtoday》獨家爆出她曾交過女友，陳妤大方坦承，更表示現任男友也知情，完全不影響雙方交往，今七夕她也透露2人將去「室內攀岩」，約會方式走甜蜜運動風。

請繼續往下閱讀...

▲陳妤七夕看完《乘浪之約》與男友相約攀岩。（圖／双喜提供）

被問到交往2年來有沒有做過什麼浪漫、心動舉動？陳妤大笑，「我們就像老夫老妻！」通常都是吃吃飯、運動，「因為要拍戲，工作很忙，有時候我的生日、他的生日都沒辦法一起過。不過之後蠻想嘗試露營，我們很喜歡戶外活動，能一起變好就好。」

陳妤欣賞《乘浪之約》過程忍不住落淚，透露，「如果有人想要大哭一場我不會說要來看這部電影，但如果你心裡有東西放不下，可以來看！」片中女主角面臨男友不幸喪生，「我自己也有過失去寵物、親人，幸好我有家人一起帶著我明白離別是什麼，如果現階段又遇到，或許我會很痛苦，但不會完全走不出來。」

▲陳妤笑說自己與男友像老夫老妻。（圖／双喜提供）

陳妤近一個月都在休息，後天將拍攝一部輔導金短片，今年11月除了有新戲《國際橋牌社》，明年情人節檔期還有主演電影《可不可以，你也剛好喜歡我？》要上映。休假期間她熱愛打「傳說對決」，玩到成績超過全台70%玩家，讓她相當得意，「我把我擊殺畫面傳到IG，還有職業選手加我IG，說『我是你粉絲』，超開心的！」

《乘浪之約》8月9日上映。

▲▼《乘浪之約》。（圖／双喜提供）