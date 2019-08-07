ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《與惡》陳妤七夕約會內容曝光！2年圈外男友親自接送甜爆

記者林映妤／台北報導

陳妤以戲劇《我們與惡的距離》爆紅，近期在《如果愛，重來》、《我們不能是朋友》中表現亮眼，她7日出席日本動畫片《乘浪之約》試映會，透露自己看動畫片哭點超低，過程中忍不住落淚，看完電影後，交往2年的圈外男友親自來電影院接她，2人準備去「室內攀岩」度過七夕，不走浪漫約會路線，相當健康。

陳妤與圈外男友相戀2年，先前《ETtoday》獨家爆出她曾交過女友，陳妤大方坦承，更表示現任男友也知情，完全不影響雙方交往，今七夕她也透露2人將去「室內攀岩」，約會方式走甜蜜運動風。

▲▼《乘浪之約》陳妤。（圖／双喜提供）

請繼續往下閱讀...

▲陳妤七夕看完《乘浪之約》與男友相約攀岩。（圖／双喜提供）

被問到交往2年來有沒有做過什麼浪漫、心動舉動？陳妤大笑，「我們就像老夫老妻！」通常都是吃吃飯、運動，「因為要拍戲，工作很忙，有時候我的生日、他的生日都沒辦法一起過。不過之後蠻想嘗試露營，我們很喜歡戶外活動，能一起變好就好。」

陳妤欣賞《乘浪之約》過程忍不住落淚，透露，「如果有人想要大哭一場我不會說要來看這部電影，但如果你心裡有東西放不下，可以來看！」片中女主角面臨男友不幸喪生，「我自己也有過失去寵物、親人，幸好我有家人一起帶著我明白離別是什麼，如果現階段又遇到，或許我會很痛苦，但不會完全走不出來。」

▲▼《乘浪之約》陳妤。（圖／双喜提供）

▲陳妤笑說自己與男友像老夫老妻。（圖／双喜提供）

陳妤近一個月都在休息，後天將拍攝一部輔導金短片，今年11月除了有新戲《國際橋牌社》，明年情人節檔期還有主演電影《可不可以，你也剛好喜歡我？》要上映。休假期間她熱愛打「傳說對決」，玩到成績超過全台70%玩家，讓她相當得意，「我把我擊殺畫面傳到IG，還有職業選手加我IG，說『我是你粉絲』，超開心的！」

《乘浪之約》8月9日上映。

▲▼《乘浪之約》。（圖／双喜提供）

▲▼《乘浪之約》。（圖／双喜提供）

▲▼《乘浪之約》。（圖／双喜提供）

推薦閱讀

《從前，有個好萊塢》童星是梅莉史翠普？昆汀彩蛋埋了25年

《從前，有個好萊塢》童星是梅莉史翠普？昆汀彩蛋埋了25年

諾蘭《教條》預告驚喜出現《玩命關頭》前！「戲院限定」觀眾推爆

諾蘭《教條》預告驚喜出現《玩命關頭》前！「戲院限定」觀眾推爆

影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

基努李維漫威「月光騎士」形象曝光！粉絲激推：毫無違和

基努李維漫威「月光騎士」形象曝光！粉絲激推：毫無違和

李奧納多不演了！《噩夢小巷》換角公布「超大咖男星」上陣

李奧納多不演了！《噩夢小巷》換角公布「超大咖男星」上陣

泰隆艾格頓點頭「準備好加入漫威」！2點說明超適合演金鋼狼

泰隆艾格頓點頭「準備好加入漫威」！2點說明超適合演金鋼狼

強尼戴普流血燒傷進醫院！拿出證據再控前妻「恐怖行徑」

強尼戴普流血燒傷進醫院！拿出證據再控前妻「恐怖行徑」

懷孕8個月身中16刀死亡　瑪格羅比自薦演女神「莎朗蒂」昆汀：誰惡搞我？

懷孕8個月身中16刀死亡　瑪格羅比自薦演女神「莎朗蒂」昆汀：誰惡搞我？

超大咖偶像搭訕：我看過你的書　他驚呆嚇傻下一秒「獲得聯絡方式」

超大咖偶像搭訕：我看過你的書　他驚呆嚇傻下一秒「獲得聯絡方式」

和巨星演戲！超萌童星不識「李奧納多狄卡皮歐」：以為他是音樂家

和巨星演戲！超萌童星不識「李奧納多狄卡皮歐」：以為他是音樂家

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她「走光渾圓亮點」鏡頭還在拍！　《大熱門》IG「摘草莓」公開無碼照…網暴動了

忍1年放棄奧迪？　林采緹認「做好離婚準備」…無性生活斷5年胡睿兒

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

辣腿女星半夜睡進導演家11hrs！　「演他4部片都是女主角」…意外揭秘密關係

「跟我1炮算9000！」　已婚男爽啪60天…E奶屁蛋妹討分手費54萬設局電爆

裘莉18歲長子赴韓上大學！　學校、科系曝光「媽媽8月陪他去」

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳妤, 乘浪之約

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 麻吉弟弟合作孫生怒了！　Rap錄很久...製作人2次拜託：他年紀還停在18歲
  2. 張秀卿上空學猴樹上盪！ 長大胸部腫起來遭人重搥
  3. 鄭秀文跳脫以往喜戲演出　《花椒之味》演活大姊一角
  4. R＆B天王勞凱利再加2罪！付6000誘騙未成年少女脫光共舞摸透透
  5. 龍劭華和愛女合拍微電影　感動喊：是最棒的父親節禮物
  6. 專訪／《終極》張皓明帶家人遊英法　遇「毒氣攻擊」見逃竄現場
  7. 羅小白最感謝Super Junior希澈！　「一支影片」啟發演藝路
  8. 《與惡》陳妤七夕約會內容曝光！2年圈外男友親自接送甜爆
  9. 掰了坂口健太郎！　波瑠感情空窗4年爆新戀情…宮古島旅行「和他睡同房」
  10. 小18歲老公借錢撂狠話：妳懂屁！　韓女星才結婚1年⋯他離家出走了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366