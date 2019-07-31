恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

記者林奕如／台北報導

台語小天后吳淑敏一臉藏不住歡笑，她宣佈和國標舞老師葉家霖文定喜訊，並且再加碼「做人成功」好消息，目前已經懷孕5個月，她直呼：「啊，就緣份到了啊！」豬寶寶即將在年底報到，婚宴則選則在寶寶週歲時一起舉辦，來個雙喜之宴。

▲台語小天后吳淑敏嫁國標世家的葉家霖。（圖／爾傑國際娛樂提供）

挺著已五個月的身孕，確保腹中孩兒平安、活動力十足後，吳淑敏才跟經紀公司坦承自己即將在年底榮升當豬媽媽，她說：「之前不敢說，是因為我的體質問題，怕有什麼閃失，如今確保孩子狀況良好，才敢跟經紀公司報備，沒想到，全公司的人知道我懷孕後，都反應過度把我當成玻璃娃娃，不准我拿重、爬高，又限制我這個、那個的，好像他們才是懷孕的人，比我還緊張小心。」

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▲小倆口甜蜜蜜。（圖／爾傑國際娛樂提供）

吳淑敏笑稱，或許自己從小扛家計重擔，還清家裡的負債到為家人置產，加上早熟又自立的性格，所以養成她沉穩、務實的一面，入行多年追求者眾多，但國標舞老師葉家霖之所以能打動芳心，讓她打消不婚念頭的主要原因，在於「他是第一個讓我覺得活的很開心的人，他會在家事上與我分工合作，他尊重並在乎我的意見，他敬重長輩、喜歡小孩，最重要的是，他舉凡大小事都會找我一起溝通商量，給我很深的安全感，這是我從小就很期盼想擁有的東西。」

▲吳淑敏打破不婚主義，嫁國標世家的葉家霖。（圖／爾傑國際娛樂提供）

吳淑敏透露，由於體質的關係，打從懷孕第二週開始，她就害喜的十分嚴重，儘管肚子沒有露出任何破綻，但因為她對食物的味道反應實在是太強烈了，加上家人及知情的朋友，過分小心呵護她的舉動，她擔心引起別人的注意，如今公佈真相，吳淑敏說：「我終於可以不用再遮掩，可以接受大家的祝福。」

▲吳淑敏宣佈懷孕5個月。（圖／爾傑國際娛樂提供）

依照長輩們的期許，吳淑敏在上週已與先生完成文定之喜。一直抱持不婚的吳淑敏，如何被國標世家的葉家霖所擄獲，她說：「起源是我因工作需要跳國標舞，而一跳上癮，我發現不愛運動的我，其實還滿喜歡跳國標的，就想把跳國標舞當成運動健美體態，經朋友推薦我打電話去舞蹈教室報名，而他就是我一對一的授課老師。」

回憶起那段上課的過往，吳淑敏說：「我應該是他最頭痛的學生吧！三天兩頭更改上課時間不說，又常常臨時請假不到，三個月的課程，上了半年時數還沒消化完，我們是因為改課程而密切聯繫，因為密切聯繫而發現對方的優點，漸漸生出好感，直到他主動告白，我告訴他如果要交往，就必須要有以結婚為前題考量，否則彼此做朋友就好！因為他年紀比我小，我不想也沒興趣把寶貴時間，浪費在談情說愛上。」

出乎吳淑敏意料之外，跟他交往不到一年，葉家霖就不斷提出要與她結婚、生子的請求，經過雙方家長的認同，吳淑敏規劃屬於自己美滿家庭的藍圖，她表示：「我跟他都認為過日子貴於和諧、快樂，我們會盡全力持守這分約定。」