John曝理科太太大笑時刻：別人遭遇不幸！　她斜眼瞪「多比」秒笑噴

記者林彥君／台北報導

理科太太因以面癱表情仔細講解科學，把理論化簡為繁因而擁有大票粉絲。理科太太自認笑點高，不過老公John爆料老婆私下會大笑，幽默地說：「上次看到她笑，是別人遭遇不幸的時候。」一旁的理科太太斜眼看John，強調：「我沒有！我很有同情心。」

▲John貼心把食物放理科太太的嘴邊。（圖／取自理科太太IG）

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理科太太的影片中John常以「多比」的身份「配合演出」，理科太太笑說，因為John要扮成多比，有時候會故意講話直接做效果，講完自己會忍不住大笑，讓John很不是滋味，會無奈回她：「妳偶爾可以講幾句好話嗎？」沒想到這一問，戳中她的笑點，反而笑得更厲害。

▲John常參與影片，無奈表情讓人大笑。（圖／取自理科太太IG）

John是個沒有脾氣的好好先生，夫妻私下會吵架，不過理科太太說：「我們的大吵，在別人眼中可能只是小吵，像是他會埋怨我在行李箱放兩隻吹風機，讓行李變得很重。」說完理科太太和老公相視而笑，模樣甜蜜。

▲理科太太和老公。（圖／記者林彥君攝）

理科太太和老公眼神溝通大於言語，只要理科太太一個眼神，John就能接收指令完成任務，像是理科太太看著行李箱說：「化妝包。」John馬上就搬出行李箱翻找，接著遞到理科太太面前，而理科太太的作風很做自己，她不認為John是因為怕老婆，貼心的舉止是一種對老婆的尊重。