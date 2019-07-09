《琅琊榜》王凱爆熱戀…餐廳牽手被抓包！　對象是劉愷威「緋聞小三」

記者謝艾婷／綜合報導

36歲大陸男星王凱在《琅琊榜》扮演「靖王」，人氣攀上新高峰，隨後演出多部電視劇穩坐戲劇一哥寶座。他私下感情生活相當神秘，9日爆出牽手照，疑似有新戀情，女方是《琅琊榜》中扮演「秦般弱」的王鷗，兩人緋聞引發外界高度關注！

▲王凱感情生活神祕，現在爆出新戀情，女方是王鷗。（圖／翻攝自微博／王鷗Angel、王凱kkw）

請繼續往下閱讀...

▲王凱、王鷗在《琅琊榜》分別扮演靖王，謀士秦般弱。（圖／翻攝自微博／電視劇琅琊榜）

據陸媒《搜狐娛樂》報導，王凱身穿輕鬆T恤，和一行好友前去聚餐，當時眾人在餐廳門口，走出後，同行的王鷗稍稍抬起了手，他則順勢手牽手，兩人和其他朋友聊天、揮手道別時，手也沒放開，照片曝光引發熱議。事實上，兩人早前合作過《偽裝者》、《琅琊榜》等長劇，私下交情也很好，緊接著又接拍新劇《獵狐》，是否陷入熱戀格外受到好奇。

▲王凱、王鷗被拍到餐廳門口手牽手，互動親暱。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

面對緋聞越傳越熱烈，王凱的工作人員回應，二人是好朋友，這只是新劇定裝聚餐，王鷗也透過工作人員否認戀情。據悉，兩人合作新劇《獵狐》即將於7月17日開鏡，劇組在結束定裝工作後，一起到餐廳用餐。

王鷗現年36歲，2003年參加模特兒比賽踏入演藝圈，在《琅琊榜》扮演女謀士「秦般弱」，曾獲得安徽衛視國劇盛典最受歡迎女配角提名。不過她近年遭指介入楊冪婚姻，和劉愷威合作電視劇《莽荒紀》時，深夜共處一室4小時，當時男方仍是已婚，引來各界砲轟，更背上「緋聞小三」惡名。雙方當時澄清大家是在對劇本，楊冪也在第一時間表態相信另一半，可是演員形象受到影響，網路上黑料不斷，為此決定打名譽官司獲得勝訴，該事件也被網友稱為「夜光劇本」風波。

▲王鷗、劉愷威曾爆出「夜光劇本」風波。（圖／翻攝自王鷗微博、陸網）