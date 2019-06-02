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炎亞綸自嘲：我有畫眼線、戴假睫毛！　頒獎詞「全場笑翻」

記者關韶文／台北報導

「hito流行音樂頒獎典禮」2日晚間在台北小巨蛋登場，第一位頒獎人就由人氣男神炎亞綸登場，「大家好，我是有畫眼線，戴假睫毛的炎亞綸。」一開場就立刻自嘲，讓全場歌迷笑翻。

炎亞綸穿著長袖高領，看起來相當怕冷，他接著說，「新人獎一直是我至今想要避免頒發的，要頒發新人獎，就表示自己不是新人很久了。」接著獨挑大樑頒發「hito聲猛男生」、「hito聲猛女生」、「hito潛力男聲」、「hito潛力女聲」四大獎項。

▲▼炎亞綸,hito。（圖／記者黃克翔提供）

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▲▼炎亞綸俏皮擔任頒獎人。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼炎亞綸,hito。（圖／記者黃克翔提供）

緊接炎亞綸將接拍第一部玄幻古裝電影，此次角色雖然溫文儒雅，但因會無影術，所以，將接受武術和騎馬訓練，炎亞綸表示，「之前在《請賜我一雙翅膀》民初劇中，有過打鬥戲份拍攝經驗，但因年代不同，當時招式比較直接，這次，將接受不同訓練。只是對於騎馬危險度，有鑒於看到前輩受過傷，讓他覺得屆時將以謹慎小心態度面對。雖然沒有古裝扮相過，但有許多粉絲幫他p圖過古裝，看起來還可以，且現在古裝扮相很多呈現方式，很期待這次角色新面貌。」

▲▼炎亞綸,hito。（圖／記者黃克翔提供）

▲▼炎亞綸頒發新人獎。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼炎亞綸,hito。（圖／記者黃克翔提供）

由Hit Fm聯播網主辦的hito流行音樂獎，是台灣最具指標的音樂盛事之一，更是國內唯一由電台主辦的大型頒獎典禮！「絕對音樂．絕對星勢力」2019 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋盛大舉行，典禮共計頒發42個獎項。

出席藝人包括：BCW、Erika劉艾立、Julia 吳卓源、KARENCICI、小球莊鵑瑛、王心凌、王笠人、白安、艾怡良、吳奇、李千那、李玉璽、李佳薇、李英宏、李榮浩、沙楠杰、炎亞綸、邱詩凌、柯智棠、茄子蛋、孫盛希、泰坦TITAN、張立昂、梁文音、陳勢安、黃子佼、楊丞琳、獅子LION、頑童MJ116、廖柏雅、潘瑋柏、蔡依林、蔡健雅、蕭秉治、蕭敬騰、蕭煌奇、魏如萱waa、嚴正嵐，共有38組藝人將接力演唱 。

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