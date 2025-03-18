瑤瑤遭韓網攻擊「千字還原現場狀況」：身為觀光客的記錄分享

記者張筱涵／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）近日因在南韓旅遊期間，於社群媒體分享光化門抗議現場的經歷，遭南韓網友砲轟，甚至面臨網路暴力。她18日透過Instagram發文回應，強調自己只是單純記錄旅遊所見，未涉及政治立場，並感嘆網路輿論的壓力。

►瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」！ 韓網截圖狂譙…悄刪文



▲▼瑤瑤在南韓集會現場領免費食物，自拍打卡。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



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南韓因總統尹錫悅彈劾案，光化門周邊有多場抗議與遊行活動，剛好正在首爾旅遊的瑤瑤，經過現場時透過Instagram限時動態與貼文，分享自己拿到免費食物與飲品的過程，形容現場氛圍「像園遊會一樣」，並稱當地人「熱情招呼」。然而，她的發言與照片遭南韓網友截圖，並在社群平台X（舊稱推特）及Threads上瘋傳，不少網友批評她「在別人國家的抗議現場蹭吃蹭喝還拍照打卡」，甚至出現死亡威脅。事後，瑤瑤刪除爭議貼文，但仍持續遭到網友圍剿。

面對輿論風暴，瑤瑤18日回應稱，看見路上有滿滿人群、整齊口號、多支手機同時直播和大型標語，對此感到相當震撼，而且旁邊公園還有許多餐車提供免費食物：「整個就像是個小型園遊會一樣！重點知道我是外國人還會招手要我來吃點東西～真的很熱情，大家開心寒暄聊天，更還有姨母自發性的坐在路上幫忙做垃圾回收跟廚餘整理…這都是我在台灣看不到的。」

▲▼瑤瑤說現場的人都很親切，且結束後環境維持得很好。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



因此，瑤瑤便決定拍照錄影並上傳分享，返程發現原本有人群聚集的地方都被收拾得相當乾淨：「到底是如何做到？這真的是我們要學習的！途經安國十字路另一場集會還在繼續，放著K-pop，大家跳著舞氣氛嗨到不行，我想對他們而言這就是慶典吧！而身為外國人的我也感受到這個氣氛。」

而在上傳分享後，瑤瑤被南韓網友攻擊：「鋪天蓋地的謾罵和詛咒隨之而來。幾乎都是沒理由的政治人身攻擊。當中也不乏一些死亡威脅…因為可以理解每個人有不同的立場所以並沒有太在意，而身為外國人的我當然更沒有什麼韓國政治立場，只是單純的把旅行所見所聞如實跟大家分享而已～但事發當下還是決定把會讓一些人覺得不快的貼文刪除（現時文章已恢復公開）。」

最後，瑤瑤說：「網路暴力會發生在任何人身上，隨時隨地。即使是外國人也不能倖免…只要你的行動不符合他們的期望…期許大家能尊重不同的聲音，共勉之，韓國，依然是我很喜歡的地方，乾爽的天氣美麗的街道，時髦的咖啡廳，善良的姨母大叔們，下次旅行我還會選擇首爾嗎？我想這是當然的。」

▼瑤瑤將原本引起爭議的文章重新公開



【瑤瑤IG全文】

沒錯這幾天在韓國被網暴的很嚴重..

起因是我在要走去咖啡廳的路上遇到了大型集會抗議活動

滿滿的人群、整齊呼喊的口號，數十隻手機直播、大旗標語真的很震撼！！

沿途也有發手幅、貼紙、小物和一次性坐墊的工作人員

更特別的是一旁公園還有好多餐車聚集，免費提供食物給來往的民眾食用^^

整個就像是個小型園遊會一樣！！！

重點知道我是外國人還會招手要我來吃點東西～～真的很熱情

大家開心寒暄聊天，

更還有姨母自發性的坐在路上幫忙做垃圾回收跟廚餘整理。。。

這都是我在台灣看不到的

身為一個觀光客，看到這一切都覺得好新鮮也好特別！

就立刻紀錄下來在IG跟大家分享了～

在經過景福宮的路上更有畫肖像畫的棚子，我甚至也掏錢畫了一幅呢

去完咖啡廳，在孝子洞逛逛後晚上就原路折返了

返程的路上又收到集會棚子大叔給的免費的松子茶 天冷冷喝真的覺得特別溫暖

而原本下午人群聚集的景福宮前廣場在抗議活動結束後整個被收拾乾淨到不行！！！

完全一個垃圾一點髒污都沒有！！

到底是如何做到？這真的是我們要學習的！！

途經安國十字路另一場集會還在繼續，放著K-pop，大家跳著舞氣氛嗨到不行

我想對他們而言這就是慶典吧！

而身為外國人的我也感受到這個氣氛

記錄下這一切的我在文章限動發佈後被韓國政治狂熱份子網暴了

鋪天蓋地的謾罵和詛咒隨之而來。

幾乎都是沒理由的政治人身攻擊。

當中也不乏一些死亡威脅…

因為可以理解每個人有不同的立場所以並沒有太在意，而身為外國人的我當然更沒有什麼韓國政治立場

只是單純的把旅行所見所聞如實跟大家分享而已～

但事發當下還是決定把會讓一些人覺得不快的貼文刪除（現時文章已恢復公開）

但網暴依舊持續且今日已是第四天

在民主的國家內舉行合法公開的大型集會，又是在觀光客眾多的光化門、景福宮、仁寺洞一帶

相信很多外國朋友也記錄下了這一切

並也不會特意避開這個事件

但也是我不夠謹慎，一直都覺得自己是個nobody

沒想到卻因為這件事被韓網狙擊了

他們可能認為我很有影響力吧????

真心佩服在韓國生活的所有人

不管是公眾人物也好名人也罷，認真工作的上班族或是努力讀書的學生們

我想大家承受的一定更多更多…..

網路暴力會發生在任何人身上，隨時隨地。

即使是外國人也不能倖免….

只要你的行動不符合他們的期望….

期許大家能尊重不同的聲音，共勉之

韓國

依然是我很喜歡的地方，乾爽的天氣美麗的街道，時髦的咖啡廳，善良的姨母大叔們

下次旅行我還會選擇首爾嗎？

我想這是當然的