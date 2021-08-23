《料理週記》Lulu最近愛這首歌　愛紗最怕這道菜

活動小組／台北報導

Lulu黃路梓茵在《料理之王２》錄影休息時接受《料理週記》小編做快問快答，被問到自己的優點時，大方承認「有變漂亮」，還有一點小聰明。而被問「用一首歌形容現在的心情」，她想起《料理之王２》選手用大火快炒鱔魚意麵的畫面，唱起「火燒的寂寞」，現場還立刻表演了一段歌舞秀，稱身上這套衣服太熱想脫衣，開玩笑說「有付費的才能往後看」。

談起喜歡跟不喜歡的料理，Lulu說自己最愛吃的是媽媽煮的辣炒螺肉，卻幾乎沒有不喜歡的菜。談到料理之王顏值最高，Lulu覺得是阿發師，全身散發成熟的氣息，非常可靠。

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▲ Lulu自誇最近變漂亮。（圖／ETtoday）

愛紗接受小編的訪問時表示自己最擅長的菜是「沖繩炒苦瓜」，談到最討厭的食物，愛紗說自己曾經去海南島，當地人喜歡吃「豬眼睛」，讓他相當驚嚇，雖然自己沒有吃過，但對這個食物充滿恐懼。被問到數學題，愛紗心算非常厲害馬上答對，被小編大力誇獎，愛紗反回答說，不要以為我是笨蛋，我只是國語有日本腔而已。而最近喜歡的歌是「喇舌」，因為舌頭渴望美食，這首歌也很適合料理之王這個節目。

▲ 愛紗最近喜歡喇舌這首歌。（圖／ETtoday）

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