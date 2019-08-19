《圈套》卞慶華敬業：現在一邊耳朵聽不到！現身台中粉絲擠爆

文／塔塔

備受矚目的台灣新生代男演員卞慶華8月17日（六）受邀擔任台中新光三越法雅客「Beats」專櫃一日店長，與現場粉絲、民眾互動，帥氣親民的他現場吸引超過百人參與，還與15位幸運的民眾一起進行有趣的互動遊戲，並送出親筆簽名的合照拍立得，令現場氣氛熱烈非常！

▲大熱網劇《圈套》演員卞慶華出席台中品牌一日店長活動。（圖／塔塔提供，下同）

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卞慶華擁有高挑身材、結實肌肉，及親切陽光的笑容，外型上符合無數少女們心目中理想男友類型，今年更透過LINE TV自製網路劇《圈套》躍身新一代偶像男神之列。逐漸打開知名度的同時，他也經常在社群媒體上與粉絲互動，是不可忽視的流量新星，許多品牌注意到他的陽光優質男孩形象及社群好感度，紛紛邀請他出席站台活動。



▲卞慶華現場吸引超過百人參與，還與15位幸運的民眾一起進行有趣的互動遊戲。



▲卞慶華為幸運粉絲的合照拍立得現場簽名。

日前他在台中「Beats」專櫃擔任一日店長，卞慶華一襲純白襯衫搭黑長褲，清爽俐落，與現場粉絲及民眾分享使用心得。

他表示自己平常是健身狂人，也很喜歡戶外活動，大讚代言的耳機不但可以牢牢掛在耳朵上，不因劇烈運動而掉，還越戴越符合耳型，隔絕噪音的效果也很好，卞慶華笑說：「我現在戴著耳機的那隻耳朵其實是聽不到的，可見它隔絕噪音效果有多好！」十分稱職。





▲卞慶華與現場粉絲、民眾開心合照。

卞慶華表示，《圈套》受到許多人的喜愛，也讓他多了很多機會可以跟粉絲見面，像是8月18日便是《圈套》台中場的粉絲見面會，他也準備了新的表演要獻給粉絲。接下來，則是計畫出一本寫真集，用影像記錄現在的自己，希望粉絲們看了能更了解、更喜歡他；而如果有好的機會，也希望能多接戲，多多展現不同面向的自己。