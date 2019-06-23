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前主播「失業」情緒超負面　因他轉念：至少還有生命

記者林彥君／台北報導

前主播郭岱軒昨舉辦新書《失業100天》粉絲分享簽書會，他行前窮緊張，深怕活動當天沒人捧場，為此前一天還睡不著覺，同門師兄弟郭柏傑見狀，二話不說自告奮勇擔任主持人，開玩笑：「放心，要是沒人來，我們兩人就在台上聊天算了。」幫郭岱軒消除不少緊張感。

▲▼郭岱軒。（圖／艾迪昇提供）

▲郭岱軒（左）辦簽書會。（圖／艾迪昇提供）

昨簽書會讀者出席極為踴躍，有從外縣市趕到台北，還有人專程從上海飛回台灣捧場，讓郭岱軒總算吃下了定心丸，有失業粉絲前來分享心情，提到：「從書中才會知道原來還有人和我一樣，失業並不是世界末日，就會有更多的勇氣走下去。」

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粉絲感性發言還未說完，場邊突傳出「耶」的兒童笑聲，原來是一男娃隨家人到場，看著現場忘情「發言」，主持人郭柏傑此時笑說：「小弟弟你很棒耶，提前這麼多年預習，這樣以後就能提防失業。」引起現場粉絲捧腹大笑。

▲▼郭岱軒。（圖／艾迪昇提供）

▲郭岱軒。（圖／艾迪昇提供）

郭岱軒乾媽特地到場獻花，勉勵他 ：「失業並不可怕，最少還有生命。」郭岱軒感動地透露在面對失業的初期，也曾鑽牛角尖走不出自我否定負面念頭中，有次到操場看到一行動不便的殘疾人士積極運動，瞬間轉念就此走出陰霾，他以廢墟作為比喻，「廢墟雖然是荒廢之地，卻是網美打卡勝地，其實就如同失業的人一樣，一定有自己美好的地方，只是需要被發掘出來。」
 

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