蔡阿嘎被婆媽認出求合照！曝每人「必問這題」…他一聽傻眼

記者許皓婷／綜合報導

知名YouTuber蔡阿嘎和老婆二伯結婚後，2018年迎來兒子「蔡桃貴」誕生，一家3口生活幸福美滿。他透露近期在路上常有婆媽來找自己合照，但卻都會被對方問到同一個問題，讓他哭笑不得。

▲蔡阿嘎、二伯婚後生下兒子蔡桃貴。（圖／翻攝自Instagram／蔡阿嘎）



請繼續往下閱讀...

被視為YouTuber界長青樹的蔡阿嘎，升格為人父後，常在IG分享蔡桃貴的生活點滴，兒子的萌樣吸引大票粉絲喜愛，也因而成為小小網紅，他透露最近常在路上被許多大姊、婆婆等年齡層較高的人認出，並要求合照，讓他開心直呼：「還以為我的觀眾群，橫跨不少年齡世代！」

▲蔡阿嘎和路人合照。（圖／翻攝自Instagram／蔡阿嘎）



蔡阿嘎透露當自己跟婆婆、阿姨等路人合照後，都會被對方詢問：「你兒子蔡桃貴很可愛耶！怎麼沒來？」讓他當場傻眼，更無奈直呼：「嗯原來都是託貴董（兒子）的福…無魚蝦也好的概念…。」他分享完趣事後，笑翻不少人，網友更紛紛留言：「別傷心，我真的是因為桃貴才看你的」、「面對事實吧，你兒子還沒三歲就快要取代你了哈哈」、「你怎麼還沒習慣這件事」、「阿貴比你紅了」。

▲▼蔡阿嘎兒子蔡桃貴模樣超萌，人氣不輸爸爸。（圖／翻攝自Instagram／蔡阿嘎）



【蔡阿嘎IG發文】

最近在路上遇到不少媽媽、大姊、阿姨、婆婆都會跟我拍照！

還以為我的觀眾群，橫跨不少年齡世代！！

-

但他們通常拍完都會說：「你兒子蔡桃貴很可愛耶！怎麼沒來？」 嗯原來都是託貴董的福...無魚蝦也好的概念...

-

#蔡阿嘎 #嘎嫂二伯

#taiwan #youtuber #tsaigray2018

#本人比電視好看耶

#電視方方的你你比較帥