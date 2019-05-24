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名模空中環「嫦娥奔月」辣秀S曲線　靠這一招維持美長腿

記者林奕如／台北報導

名模藝人廖奕琁在《三明治女孩的逆襲》演出職場女強人「韓知心」一角，戲裡、戲外都被稱為「仙女姊姊」，她近期迷上新的體操運動「空中環」，還去考取潛水執照，靠運動維持體態，她入行至今都能維持名模的好身材。

▲廖奕琁練空中環、學潛水。（圖／凱渥提供）

▲名模廖奕琁練空中環、學潛水。（圖／凱渥提供）

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廖奕琁想將她擅長的芭蕾舞跳到空中，本想要嘗試空中瑜珈和綢吊，沒想到第一堂課就遇到挫折，手突然「擠了一下」，麻了一個月才好，之後轉而學習空中環，但雖說難度降低，一但不注意也是會發生意外，練習過程中曾因為疲憊和疏忽，整個人重心向後翻倒，摔下來時手臂整個往後折一圈，還慶幸自己的膀子很開沒有受傷。

▲廖奕琁練空中環、學潛水。（圖／凱渥提供）

▲廖奕琁學習認真。（圖／凱渥提供）

廖奕琁為了順利進行空中環，經過兩個月的學習，從剛開始上課時緊張發抖，連簡單的上環動作都做不好，去健身房進行TRX的課程加強腹部和上半身的肌力，到現在可以在環上做出伸展和翻滾，還能做出嫦娥奔月的優美姿態。

▲廖奕琁練空中環、學潛水。（圖／凱渥提供）

▲廖奕琁勤學潛水。（圖／凱渥提供）

除了空中環挑戰，廖奕琁也在今年考到潛水證照，曾幻想過自己也能像美人魚一樣優雅，雖沒體驗過潛水，但在一次拍攝廣告，下定決心要完成這個挑戰，廠商希望她能穿長紗的泳衣跳水，然後在水裡跳舞，沒想到無法控制的水壓，讓舞衣把臉都蓋住，平時沒有練習游泳和憋氣的她，在一路下潛到五米深又不會控制呼吸的情況下，根本沒有力氣游上水面，恐懼下廖奕琁差點覺得自己會溺死。

工作一結束後，她馬上抓著老公鈴木有樹一起報名潛水課，當時老公還覺得莫名其妙，不懂她為何如此堅持，一開始上課後她對於水的恐懼，讓她遲遲無順利下潛，幸好夫妻倆都在課程後順利拿到證照，眼看夏天就要到來，她也決定要相約好姊妹們一同到沖繩青之洞做潛水初體驗。

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