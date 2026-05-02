記者潘慧中／綜合報導

模特兒出身的李懿因長期受右眼皮老化下垂、眼型變「三角形」困擾，且大小眼明顯，曾試過肉毒卻無效，因此決定動提眉手術。她近日大方公開術後恢復過程，雖然第3天最腫但她知道「要變漂亮這都是過程，不可能一覺醒來就變美」，目前進入第4天，她仍在休養中。

▲李懿動提眉手術。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）



手術結束後，李懿持續記錄並公開術後恢復的真實樣貌。她曬出無修圖的病床照，是剛醒來十分鐘時傷口微腫的狀態。進入術後第二天，她透露整個人昏昏沈沈一直在睡覺；到了第三天，水分慢慢往下排，臉部水腫最為明顯，連自己看了都直呼：「誰？！」即便如此，她依舊坦然面對鏡頭，「要變漂亮這都是過程，我不可能跟你們說一覺醒來就變美。」

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▲李懿大方公開術後恢復的真實樣貌。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）



隨著恢復進入第四天，李懿透露臉部水腫已經退了很多。雖然傷口復原進度理想，卻遇到了另一個難關，「現在我比較難過的是不能洗頭，因為要5天後才能洗。」

▲李懿目前已進入術後第四天。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）



李懿此次動刀主要針對困擾已久的眼皮老化與下垂問題，改善有時眼皮甚至會鬆到蓋過眼睛1/3的窘境，「連帶我的右臉整個感覺也是垂垂的」。從手術室前的等待，到術後的恢復紀錄，她都毫無保留地分享，「會越來越自然不要擔心」，展現出對於術後成果的期待與對美的追求。

▲李懿分享已經困擾很久的問題。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）