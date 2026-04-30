陳晨威背後環抱超甜！辣妻「中空秀巨肚」彎腰索吻：第一次一起拍照

記者潘慧中／綜合報導

中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）2025年底和樂天桃猿外野手陳晨威登記結婚，隔月低調舉辦性別派對，間接證實已懷孕的喜訊。近日格外引起討論的是，她30日上傳了與老公一起拍攝的孕婦寫真，絕美畫面立刻吸引大批粉絲按讚！

▲啾啾彎腰索吻陳晨威。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



照片中，可以看到陳晨威身穿米白色短袖襯衫，搭配同色系白色長褲，神情帥氣且充滿溫柔氣息。啾啾則穿著鵝黃色皺褶設計的短版背心，搭配寬鬆白褲，完美襯托出渾圓孕肚。

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▲啾啾和陳晨威的互動超甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



另一組照片中，陳晨威維持同樣的造型，啾啾則換穿白色細肩帶運動內衣，外搭一件寬鬆的白色針織開襟衫。夫妻倆勾手搭肩坐在有花卉點綴的背景前，他時而從背後環抱老婆，時而任由另一半躺在懷裡，妻子彎腰嘟嘴索吻的甜蜜互動全被拍了下來。

▲啾啾和陳晨威第一次一起拍照。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



啾啾在社群平台驚訝地說，孕肚一轉眼就變好大了，「孕婦寫真是第一次和老公一起拍照，除了記錄孕肚更是我們一起的回憶，有你陪著我。」