小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」揭真相

記者陳芊秀／綜合報導

藝人小馬去年11月遭親哥爆料養小鬼，利用藝人光環幫二姊吸金、洗錢，近日親哥又透過Threads帳號指控「背信忘義」、「可恥」。他30日透過律師發聲明嚴正澄清。

▲小馬發聲明駁斥親哥指控，聲請家暴令。（圖／翻攝自臉書）

小馬駁斥3指控：均屬親哥不實幻想與捏造

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針對親哥在Threads上的爆料，小馬在聲明中逐一澄清。他強調，所謂「養小鬼」完全是哥哥的「不實幻想」；而涉及詐欺、洗錢等指控更是無中生有。對於買房爭議，小馬指出，他名下的不動產均是與配偶努力經營事業、籌措資金償還貸款所得，哥哥是否買房取決於其個人經濟能力，「身為弟弟實無從干涉」。

揭發驚人真相：全家身陷家暴陰影

聲明中爆出驚人內幕，小馬指出哥哥長期以來透過貼文、訊息等方式，反覆對他、配偶及兩位姊姊進行言語與精神上的家庭暴力。近期哥哥更變本加厲，羞辱他們虔誠的基督徒信仰，甚至試圖利用網路輿論壓力，無端索討高達「上千萬元」的巨額款項，嚴重影響其家庭日常生活，令家人身心俱疲、不堪其擾。





▲小馬律師聲明。（圖／翻攝自臉書）





【小馬最新律師聲明】

謹代倪子鈞先生（小馬）發表澄清聲明如下：

一、近期關於本人的哥哥不實爆料指控，本人曾於民國（下同）114年11月間委託立勤國際法律事務所劉韋廷律師加以聲明澄清。詎哥哥最近利用THREADS社群帳號發表貼文重複誆稱本人有養小鬼、涉嫌詐欺等情，並利用家裡不動產抵押支付買房款，而哥哥想要買房反被本人阻撓云云，並經部分媒體轉發報導。

二、本人感謝媒體朋友的關心，然本人仍嚴正澄清，所謂養小鬼乙情係屬哥哥之不實幻想；本人涉嫌詐欺亦屬無中生有之事；再者，本人名下之不動產係由本人與配偶努力經營事業而籌措資金以償還貸款，至於哥哥是否買房係取決於其個人意願及經濟能力，本人作為弟弟，實無從干涉。

三、事實上，哥哥長期以口頭、發表貼文、傳送訊息等方式反覆誆稱前開不實爆料指控，以對本人、配偶、大姊、二姊進行言語、精神之家庭暴力，近期更變本加厲羞辱我們虔誠基督徒的信仰人格，更意圖透過網路及媒體輿論壓力而無端索討上千萬元，致本人及家人不堪其擾，影響日常生活。面對哥哥長期反覆、不合比例地精神暴力與騷擾，本人及家人日前已經委任律師向法院聲請家暴保護令，本人希望透過司法遏止哥哥繼續進行不法行為，及透過相關處遇計畫與醫療資源幫助哥哥。本人遵從主的教導保持良善，為哥哥持續禱告，求主保佑全家平安。

四、綜上澄清之聲明內容，籲請各界媒體朋友或網友切勿誤信哥哥憑空捏造之謠言，並停止引述或轉發哥哥之不實貼文，以避免本人及家人之家庭傷痛持續加劇擴大。

立勤國際法律事務所

劉韋廷 律師