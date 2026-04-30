1.5萬人報名當臨演！堺雅人神劇《VIVANT》拍大場面　兩度出狀況

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星堺雅人主演TBS電視劇《VIVANT》宣布7月開播，而且將要連播兩季，是今年最受日本民眾期待的神作。該劇日前招募3000人臨演拍大場面，沒想到兩度出狀況！劇組公告5月1日的拍攝，因為天候不佳取消，拍攝日延期！

▲堺雅人主演《VIVANT》續集將於下半年播出，大場面招募3000人臨演參與掀起轟動。（圖／翻攝自X）

這場關鍵的大場面選在埼玉縣行田市拍攝，原本由行田市官方X帳號發出招募臨演通知，參與拍攝的臨演要扮演「弔唁賓客」，演出沒有酬勞，參加民眾必須自己準備服裝、負擔交通費，但是可以獲得電視台致贈的紀念品。貼文瞬間引發轟動，超過550萬次觀看。不料劇組突然更改報名方式，由《VIVANT》官方X帳號重新發表召募臨演的公告，請所有民眾重新填網路表單報名。

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▲《VIVANT》一度透過行田市官方帳號招募臨演又取消，劇組重新開設報名表單。（圖／翻攝自X）

隨著5月1日拍攝日將近，劇組昨日（29）又發文告知，拍攝因天候不佳取消，並延期至5月8日，這也表示已經報名的民眾又被取消拍攝行程。同時劇組透露，針對5月1日拍攝所招募的臨時演員，約有1萬5000人報名參加；5月8日的臨演將重新招募，並為此道歉：「造成不便深感抱歉，若8日仍可參與的朋友，已發佈新的報名網址，請務必重新報名」。

▲《VIVANT》原定5月1日拍攝大場面，因天候不佳取消並延期，民眾需要重新報名，且這場戲有1.5萬人報名當臨演。（圖／翻攝自X）

《VIVANT》在2023年播出時創下高收視與討論話題，這次光是臨演報名就不斷受到矚目，也讓劇集未播先轟動。