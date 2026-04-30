王俐人為還債當服務生！餐廳打工遭針對　因老闆娘嫉妒被逼走

▲王俐人靠著性感影片再度翻紅。（翻攝自王俐人臉書）

圖文／鏡週刊

女星王俐人因突破尺度的性感直播，超猛流量再度翻紅，但本刊接獲爆料，指出王俐人去年為還債去餐廳打工當外場，卻因跟老闆有說有笑，遭到老闆娘嫉妒並且開除。

消息來源指出，在掛名經營的餐酒館出問題後，王俐人為了扛起債務，去年到朋友開的餐廳擔任外場服務生，然後卻引發風波。

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▲王俐人去年到朋友餐廳打工，竟遭到老闆娘嫉妒而開除。（圖／翻攝自王俐人臉書）

據悉，因為王俐人的美艷外型，有時跟老闆有說有笑的，竟然就招來老闆娘嫉妒，後續王俐人也被逼得不得不離開，幾乎是慘到谷底。

本刊向王俐人查證此事，她雖表明不願再計較，但也透露：「老闆娘對很多人這樣，不只對我，連客人跟老闆講太多話，氣氛都會不好。」她坦承去年真的很慘，但她人生已經翻篇，如今靠著SWAG看社群短影片、直播，成為話題女星，她只想努力經營，把握大好商機。





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