徐玄振被嘲「白豬」留創傷！41歲嘆「還是會胖」：不年輕了

記者林汝珊／台北報導

由韓國人氣偶像尹斗俊攜手徐玄振共同主演的韓國超人氣下飯神劇《一起吃飯吧》5月1日起在中天娛樂台登場。劇中徐玄振小時候因體重而受到欺凌，更被同學笑指為「白豬」，而尹斗俊是唯一一個向她釋出善意的同學，卻因為一些原因讓徐玄振誤以為自己是被尹斗俊利用，不僅造成她童年的創傷，也因自卑讓她努力減肥，當長大後再度相遇時，徐玄振故意與尹斗俊針鋒相對，而尹斗俊為彌補過去對她所造成的傷害，決定出手幫她追求愛情，卻在相處過程逐漸產生複雜情感。

▲尹斗俊、徐玄振主演《一起吃飯吧》。（圖／中天提供）

因拍攝《一起吃飯吧》而有「吃相最美女星」稱號的徐玄振，她透露當時拍攝前一年身體狀況不佳導致體重上升，但她反而認為更貼近劇中角色設定，因此抱持「邊拍邊調整」的心態進行演繹，她更說道，「我真的很愛吃，雖然不是一吃就胖的程度，但還是會胖，所以必要的時候會嚴格管理身材」。

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劇中「白秀知」採用一日一餐減肥法，徐玄振坦言自己也有實際嘗試，但執行後發現難以長期維持，改以少量兩餐方式控制飲食。而徐玄振今年已邁入41歲，「現在已經不是年輕的年紀了不是嗎？我是一個想活出符合自己年齡、想活得像個大人的人」，她更分享生活中意識到自己年紀的瞬間，「撇開體力不談，從心態上來說，有時候我會發現自己比飾演我女兒的童星媽媽年紀還要大」。

▲徐玄振嘆：「已經不是年輕的年紀了」。（圖／中天提供）

尹斗俊因《一起吃飯吧》系列成為代表性的「吃播」演員，他分享當兵期間，因為是突然入伍，身體、精神上狀態都不佳，所以在用餐的時候食不下嚥更萌生憂鬱「想要回家，也想見成員們」，即使是那樣的狀態，整個餐廳裡有將近200人，至少有80至100的人都在看他吃飯，「排隊拿餐的人們也一直盯著看我吃飯」，更有人感嘆他在劇裡吃得津津有味的表現都是演的，讓他哭笑不得。而近年來，尹斗俊多次造訪台灣，今年來高雄參加音樂節期間，尹斗俊不僅吃了小籠包、牛肉麵外，更對麻辣火鍋讚不絕口，甚至笑稱「今天先認真地吃，下週再努力運動」，個性十足親民。