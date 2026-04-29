徐若瑄找「教母級」栽培直播主！姊弟投資文創…藝人轉經紀有先例

▲徐若瑄愛唱愛創作，對演藝事業有許多想法。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

圖文／CTWANT

今年51歲的徐若瑄雖然演藝事業依然如日中天，外型凍齡的她仍多才多藝能唱能演能創作，但據悉她也會感嘆自己年紀不小，不可能拍戲拍到老，因此她與弟弟張徐康群近期一同投資公司，並找經驗豐富的經紀人們一起投資開創新局面，將演藝經驗與舞台傳承給新一輩有潛力的人。

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▲張鈞甯成立經紀公司，與旗下簽約詹子萱、蔡嘉茵及呂雪鳳等演員及公司夥伴感情凝聚力很強。（圖／甯聚力提供）

其實演藝圈在徐若瑄之前，就已經有女藝人開經紀公司斜槓擔任起經紀人；近年張鈞甯經營經紀公司「甯聚力文創」挑戰自我，就像媽媽一般，手把手傳承演藝經驗，期待培育下一世代有影響力的潛力新星。張鈞甯經常會帶著旗下藝人與媒體碰面，讓藝人更了解演藝生態，創立經紀公司「甯聚力」就是希望給新人打造更安心的舞台，畢竟自己是藝人出身，知道做這行有多辛苦，所以想幫這些新人多擋一些雜事。張鈞甯也坦言演員到經紀人的身份轉換，就如同她在「演員與監製」中的拉扯，處處都必須找到平衡，十分不容易。

▲金鐘影后許瑋甯（後右）解鎖新身分成立經紀公司，跨足藝人經紀和影視製作，上月宣布和演員李沐（左）、湯詠絮（前右）及陽靚（左2）合作。（圖／時間軸製作所提供）

今年三月金鐘影后許瑋甯也解鎖新身分，成立經紀公司，跨足藝人經紀和影視製作，並宣布和李沐、湯詠絮及陽靚合作，希望成為彼此的好隊友，一起往前走下去，「沒有對手只有夥伴」。而公司取名「時間軸」，是因為許瑋甯自己很實在地經歷人生每個當下，但身為演員，又會隨角色的時間去選擇決定，「時間讓一切充滿變化和可能性，過去、現在和未來交錯影響，都是獨一無二的存在」。從演員到經紀公司老闆，她坦言轉變極大，過去只要顧好自己，現在則肩負帶領夥伴一起向前邁進的目標。

▲徐若瑄的唱片公司同事日前去她投資的公司祝賀，據悉新公司裡也找來之前合作的工作夥伴。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

不過相較於張鈞甯和許瑋甯斜槓項目專注在藝人經紀及影視作品，徐若瑄投資的文創事業還與「電商直播培訓教母」KK老師合作，針對影視產業、媒體宣發、團播直播、帶貨團媽、口碑行銷，節目製作、IP打造、直播主、啦啦隊球員經紀、AI帶貨落地課程、直播帶貨落地課程等方面來經營，也是想法相當多元大膽的新挑戰。

▲「電商直播培訓教母」KK老師（左二）與徐若瑄的公司合作，希望挖掘出更多直播人才。（圖／翻攝自電商直播培訓教母 KK老師臉書）

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