記者潘慧中／綜合報導

Yuri（陳洛心）有「最正啦啦隊女神」的封號，今年不僅是她加入味全龍啦啦隊的第二年，更是在中職啦啦隊舞台的十週年里程碑。隨著新球季開打，她雖然已準備好全力應援，但3日的上班路上仍遇到一些突發狀況。

▲Yuri稍早發文向粉絲道歉。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



Yuri 3日在Instagram限時動態帶著歉意地說，因為適逢下雨天的突發狀況，加上自己是素顏狀態，還有許多賽前準備工作，因此請粉絲容許她「快速逃離」現場。為了補償大家，她貼心承諾下班路會留5分鐘幫大家簽名，謝謝粉絲的體諒。

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隨著新球季開跑，Yuri日前已搶先曝光多套新制服造型。其中一款是以紅色亮片為主調的削肩短版背心搭配短裙，展現滿滿活力。另一套造型則充滿神祕東方美，黑色旗袍領式的背心綴有紅色花紋刺繡，搭配同色系的亮片百褶短裙，展現出可愛與性感兼具的獨特氣質。

▲Yuri日前已搶先曝光多套新制服造型。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



回顧長達十年的啦啦隊生涯，Yuri感性地說，「每一年都是全新的篇章」，對於新球季的到來，她直言自己已經充飽電，準備好要馬力全開，「球場甜辣醬上工囉！」