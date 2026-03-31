台劇女星訪問途中…突淚灑記者會！曝「奶奶過世」奔老家處理後事

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台「台語有影」系列電視電影《我的陽過阿公》於日前殺青，集結柯一正、陳⽵昇、唐從聖、孔令元、葛丞、李宜儒等演員，飾演劇中的藍家人，因疫情被迫「三代同堂」，面對即將被法拍的祖厝，一家人從形同陌路到大膽計畫，潛入殯儀館只為證明阿公不是陽性過世，藉此賺取告別式禮金。





▲柯一正、唐從聖、孔令元、葛丞出席《我的陽過阿公》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

《我的陽過阿公》今（31）日舉辦首播記者會，主演群柯一正、唐從聖、孔令元、葛丞、李宜儒齊聚一堂分享拍攝心得。回憶拍攝期間印象最深刻的場景，孔令元想起劇中阿公過世的片段，當下她回想到自己的奶奶過世，因為事發突然所以沒來得及好好道別，在拍攝的過程中也彌補了自己當時的遺憾。

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▲孔令元出席《我的陽過阿公》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

孔令元回憶疫情期間，自己當時在台北拍戲染疫，過了11天的修養才轉為陰性，康復後她終於有機會外出走走，怎料卻接到「奶奶過世」的噩耗，坦言自己當下晴天霹靂，趕緊回到台中老家處理後事，她表示因為父母分開，爸爸長期在越南工作，所以能處理後續細節的人只有她一人。

▲孔令元出席《我的陽過阿公》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

對此，孔令元一肩扛起辦理後事的手續，她直言「沒有辦法見到奶奶最後一面，也沒有最後一次對話，事發得很突然，完全沒有心理準備」，講到激動之處她忍不住在鏡頭前哽咽落淚，但透露奶奶不是因為染疫過世，而是因為天氣變化大，突如其來就離世，她嘆氣「還以為她會看到我結婚、生子」，語氣中藏著慢慢的不捨與惋惜。

▲孔令元出席《我的陽過阿公》訪問時哽咽。（圖／記者林敬旻攝）