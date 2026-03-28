清唱《逐玉》插曲「突聽見掃興聲響」！林萱瑜秒皺眉：拉回現實了

記者潘慧中／綜合報導

由張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》全網熱播，掀起一波追劇潮，其中也包含八點檔女星林萱瑜。有趣的是，當她最近私下清唱其插曲〈一念〉，耳邊突然傳來的聲響，讓她頓時被「拉回現實了」。

▲林萱瑜清唱插曲〈一念〉。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



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影片中，可以看到林萱瑜身穿絲質睡衣，以近乎素顏的清純模樣清唱〈一念〉。只不過，隨著唱到感性處，背景卻不合時宜地出現了厚重的鼾聲，讓她瞬間皺眉露出問號臉。

▲林萱瑜突然聽到掃興的打呼聲。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



林萱瑜幽默地說，「當我昨天還活在侯爺長玉的世界裡，就被一個打呼聲拉回現實了」，並附上哭笑不得的表情符號，顯見她當下的心情。

▲▼林萱瑜瞬間皺眉露出問號臉。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



雖然林萱瑜並未明確點名打呼者的身分，但粉絲都知道那個人就是老公Junior（韓宜邦）。發現鼾聲影片被上傳後，Junior也第一時間現身留言區回覆：「妳不要這樣！」夫妻互動超逗趣。

▲Junior幽默回應林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）