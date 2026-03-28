神探李昌鈺辭世！生前拍過台劇《鑑識英雄》同框蔡淑臻…回顧3代表作

記者陳芊秀／綜合報導

國際知名鑑識專家、被譽為「華人神探」的鑑識泰斗李昌鈺博士於27日在內華達州亨德森家中安詳辭世，享壽87歲。他生前參與過美國前總統甘迺迪遇刺重啟調查，並且數度來台參與重大社會案件的鑑識工作，更曾參與過美劇、台劇以及陸綜。

美國實錄犯罪影集《蛛絲馬跡》

▲李昌鈺參與美國紀錄片節目《蛛絲馬跡》。（圖／翻攝自YouTube）

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李昌鈺在美國最廣為人知的影視代表作，莫過於這部以他為核心的紀錄片影集《蛛絲馬跡》（Trace Evidence: The Case Files of Dr. Henry Lee）。節目於2024年、2025年推出兩季，詳細記錄了他參與過的真實刑案，透過現場重組與實驗室分析，向觀眾展示如何從微小的纖維、指紋或血跡中尋找真相。

點頭拍台劇《鑑識英雄II》

▲李昌鈺本色演出台劇《鑑識英雄II正義之戰》。（圖／翻攝自YouTube）

李昌鈺數度來台參加重大案件的鑑識工作，在台灣成為家喻戶曉的人物。他81歲時（2019年）罕見點頭參與台劇《鑑識英雄II正義之戰》的拍攝，在劇中「本色演出」飾演國際神探，並親自指導劇組鑑識細節，也有與蔡淑臻、周孝安對戲的場面。劇組當時透露，李博士在拍攝專業分析戲碼時展現了驚人的專業度，所有操作細節皆「零NG」，其嚴謹的態度令現場演職人員印象深刻。

白髮入鏡！露臉陸綜《初入職場的我們·法醫季》

▲李昌鈺曾在陸綜露臉，擔任特約見證官。（圖／翻攝自YouTube）

李昌鈺2022年受邀參與大陸職場真人秀節目《初入職場的我們·法醫季》。他在節目的模擬大考環節中擔任「特約見證官」，隔空與節目成員暢談自己破案的經歷。而高齡的他滿頭白髮，仍神采奕奕講解，讓參與節目的法醫實習生心情激動。