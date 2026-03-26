白家綺卸妝「41歲真面目現形」！起床PO第一張素顏照：還不錯吧？

記者潘慧中／綜合報導

白家綺以其亮麗外表與親切個性深受觀眾喜愛，身為四寶媽的她，平日不僅要兼顧忙碌的演藝工作，還要照顧一家大小，生活節奏相當緊湊。然而，她最近在社群網站大方曬出的「起床第一張素顏照」，肌膚狀態好到不可思議，完全看不出已經41歲了！

▲白家綺PO起床後的素顏照。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



白家綺近日起床後，不僅自拍下素顏模樣，還上傳到社群網站和粉絲分享，「昨天忙到3點半才睡覺，但狀態維持得還不錯吧？」雖然睡眠不夠是美麗的大敵，但這張照片立刻顛覆了大眾的認知。

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照片中，可以看到白家綺單穿白色細肩帶小背心，慵懶地躺在床上，一頭秀髮隨意散開，肌膚白皙光滑細緻且氣色紅潤，連最容易顯疲態的眼周區域都維持得相當好，幾乎看不到歲月留下的痕跡。

▲▼白家綺完全看不出已經41歲了。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



事實上，白家綺平時非常重視保養，她曾強調徹底的肌膚清潔是關鍵的第一步，即使再累也絕不偷懶。此外，她也提過每天必須攝取足夠的水分，通常維持在2000cc以上，以維持肌膚水嫩，並堅持規律運動來促進代謝。平日飲食也盡量選擇天然食材，減少加工食品攝取。正是這些長年累積的健康生活習慣，讓她依然能擁有令人稱羨的好氣色。