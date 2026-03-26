BL台劇尺度超大！男星脫口「做整天」激烈到流血　床戰完2人都腫了

記者黃庠棻／台北報導

BL奇幻影集《向流星許願的我們》由有意思國際傳媒、犢影制作聯合製作，潘心慧、徐薇婷監製，金鐘導演姜瑞智執導，集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太領銜主演。今（26）日該劇在華山舉辦首映會，大方分享拍攝秘辛。

▲《向流星許願的我們》舉辦首映記者會。（圖／記者周宸亘攝）

《向流星許願的我們》劇中2對CP分別由鍾岳軒、初孟軒與余杰恩、各務孝太組成，在拍攝前都有去上親密指導課，探索彼此的敏感帶。初孟軒笑說鍾岳軒被摸到胸肌附近會有明顯的表情變化；鍾岳軒則爆料初孟軒的敏感帶在耳朵，因為在上課的時候有「用舌頭探索」，直呼「什麼事都勇敢去嘗試」。

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▲《向流星許願的我們》舉辦首映記者會。（圖／記者周宸亘攝）

余杰恩、各務孝太這一對CP則是分享在親密指導課時，有把巧克力放在身體上吃掉的練習。余杰恩回憶當天把巧克力放在各務孝太裸背上吃掉的時候，對方有發出害羞的喘息聲，雙方在正式拍攝時也吻到情不自禁伸出舌頭，是本劇的「激烈戲」擔當。

▲余杰恩（左起）、各務孝太、初孟軒、鍾岳軒出席《向流星許願的我們》首映記者會。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，《向流星許願的我們》有許多激情戲，4位男星都脫到只套寶貝袋上陣，導演姜瑞智笑說「在片場都可以看到裸男們互相檢查、喬角度的樣子」，認為畫面其實相當溫馨。余杰恩、各務孝太兩人也在上廁所時坦承相見，激情戲之前也會互相穿寶貝袋，甚至也開玩笑地摸過「重要部位」；而鍾岳軒、初孟軒則是因為有「露屁股」的畫面，緊急衝到藥妝店買美白產品，就為了呈現完美的體態。

▲余杰恩（左起）、各務孝太、初孟軒、鍾岳軒出席《向流星許願的我們》首映記者會。（圖／記者周宸亘攝）

此外，余杰恩談到親密戲時，意外脫口「我們做了一整天」，瞬間讓場面歪樓，他緊急改口「是工作了一整天」，當時他與各務孝太接吻親到雙方的嘴唇都紅腫，他因為角色有佔有慾還入戲到咬對方的嘴唇，讓各務孝太的嘴巴直接流血，更因為太過激烈各務孝太身上還出現不明瘀青，但對於成果兩人都表示很滿意，不會不喜歡。

▲余杰恩（左起）、各務孝太出席《向流星許願的我們》首映記者會。（圖／記者周宸亘攝）

《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒飾），許下「希望自己消失」的願望，隔天醒來竟以全新身分「鍾小右」重新存在，除了摯友宛哲（余杰恩飾），沒有人認得他。

▲鍾岳軒（右）、初孟軒《向流星許願的我們》首映記者會。（圖／記者周宸亘攝）

小右一邊適應重建生活，一邊試著重新靠近父親；此時，昔日好友、也是他暗戀的對象皓維（初孟軒飾）回到島上，並被「變了」的小右深深吸引。

▲《向流星許願的我們》舉辦首映記者會。（圖／記者周宸亘攝）

流星雨之夜，宛哲許下想要一段炙熱愛戀的願望，卻意外引來船班成員小海（各務孝太飾）的猛烈追求。當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價，當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟，還是勇敢回到真正的自己。