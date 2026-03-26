小S大女兒解放比基尼「轉正面了」！超辣上圍被看光 S曲線震撼3.5萬人

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）的大女兒Elly前幾天才難得在社群網站分享比基尼背影照，大秀美背曲線，讓粉絲看得心癢癢。沒想到，她後來上傳了一系列正面高清美照，立刻吸引3.5萬人按讚朝聖！

▲Elly分享正面辣照。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



照片中，可以看到Elly躺在遊艇上，穿著一套印有狂野圖騰的比基尼，在陽光的照耀下，不僅流露出強大氣場，更讓外界一窺那毫無贅肉小腹與纖細腰身，一雙筆直長腿更是搶鏡，性感又不失健康美。

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▲Elly原本只分享背影照。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



除了清涼的比基尼造型，Elly還換了不同套私服。可以看到她單穿一套藍色繞頸洋裝，相當映襯健康的小麥膚色之外，還襯托出纖細四肢，隨性又不失時尚感。

▲Elly度假穿搭超美。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



不只這樣，Elly甚至紮起馬尾辮，隨性垂落於肩頭，她換穿一套印有水藍色花朵的平口洋裝，完美展現迷人的背部與肩頸線條，下半身蛋糕蓬裙的設計，為整體造型增添了一絲甜美感。

▲Elly私服也相當甜美。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）