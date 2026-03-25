串流收視週榜／《逐玉》連兩周登全球榜！觀看數出爐…4大劇征服觀眾
記者陳芊秀／綜合報導
陸劇《逐玉》紅到海外，連續兩周登上Netflix非英語節目熱門週榜TOP 10。新開播韓劇《權慾之巔》一上線就成為friDay影音第一，而柳演錫主演的《神與律師事務所》在南韓收視率節節高升。朱智勳、河智苑《權慾之巔》在台灣串流霸榜。《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行。
《逐玉》單更還是威！連兩周登全球榜
▲《逐玉》連兩周登全球榜，兩週累積觀看次數370萬次。（圖／Netflix）
《逐玉》由曾慶傑執導，張凌赫、田曦薇領銜主演，描述殺豬女與落難侯爺的愛情故事，上周（3/9-3/15）登上Netflix全球非英語影集週榜第6名，觀看次數為190萬，而最新一周（3/16-3/22）非英語週榜第8名，觀看次數為180萬，累積觀看次數達370萬次。該劇也連續兩周在全球9個國家地區進入熱門榜，在Netflxi台灣連兩週熱門節目冠軍。雖然《逐玉》最新一週改平日只播一集，單週觀看數並未下滑太多，顯見觀眾的續看率相當高。
《權慾之巔》政界夫與明星妻野心生存戰
▲《權慾之巔》。（圖／翻攝自韓網）
《權慾之巔》由朱智勳、河智苑主演，描述出生寒微的檢察官，與害怕跌落谷底的頂級女明星結婚，為了達成各自的野心，展開不惜互相踐踏的激烈故事。劇集在friDay影音獨家開播，火速登上平台第一。
收視超越《打電話》的《神與律師事務所》
▲《神與律師事務所》。（圖／翻攝自韓網）
柳演錫主演的《神與律師事務所》在SBS金土檔播出，描述能看見亡者的通靈律師，被不同的鬼魂附身，進而幫助鬼魂伸張冤屈的故事。該劇收視成績不斷攀升，最新第4集尼爾森全國收視突破9.1%，單集收視已經超越他2024年主演的驚悚愛情劇《現在撥打的電話》，在台灣連續兩週Hami Video平台冠軍。
《航海王2》連兩周全球第一
▲《航海王2》第2週收視成績更強。（圖／翻攝自Netflix）
《航海王2》上線首週毫無懸念勇奪Netflix全球英語節目週榜冠軍，觀看次數高達1680萬次，第二週穩坐全球冠軍寶座，且本週觀看次數高達2800萬次，比上線首週成長66%，在82個國家與地區奪下收視冠軍，全球共92個國家地區進入熱門前十名。這部改編自日本人氣漫畫的英語劇集，收視繼續揚威全球。
【台灣8串流平台收視】
Disney+／《動物方城市2》蟬聯冠軍
▲《動物方城市2》Disney+收視第一（3/16-3/22，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）
friDay影音／《權慾之巔》登頂
▲friDay影音收視週榜（3/16-3/22）。（圖／friDay影音提供）
Hami Video／韓劇《神與律師事務所》霸榜2週
▲Hami Video收視週榜（3/16-3/22）。（圖／Hami Video提供）
iQIYI／《逐玉》兩週第一，短劇《秦太太有點野，得寵》
▲iQIYI收視週榜（3/16-3/22）。（圖／iQIYI提供）
▲iQIYI短劇收視週榜（3/16-3/22）。（圖／iQIYI提供）
LINE TV／台綜《百分之一相對論》第一
▲LINE TV收視週榜（3/16-3/22）。（圖／LINE TV提供）
MyVideo／韓劇《榮耀：她們的法庭》霸榜4週
▲iQIYI收視週榜（3/16-3/22）。（圖／iQIYI提供）
Netflix／《逐玉》台灣連兩週第一
▲Netflix收視週榜（3/16-3/22）。（圖／Netflix）
公視+／《2025-26東亞超級聯賽》奪冠
▲公視+收視週榜（3/16-3/22）。（圖／公視+提供）
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