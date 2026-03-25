蘇宗怡揭摔車陰影只想「被尪載」　陳為民嘆台灣車價貴到讓人變硬派！

記者葉文正／台北報導

TVBS汽車實境節目《地球黃金線》去年首度舉辦「黃金機車大賞」成功為市場樹立指標，第二屆票選活動於23日正式開跑！本屆比照「金CAR 獎」高規格，採「達人獎項」與「網友獎項」雙軌機制。主持人蘇宗怡表示，雖然自己不是評審團成員，但非常期待15位專業達人與普羅大眾的觀點碰撞。演藝圈資深騎士陳為民也以專業資深車友視角，直戳台灣機車市場痛點，同時也幽默大嘆現在車價太硬，在台灣買得起的都是「硬派」。

▲陳為民熱愛重機。（圖／TVBS）



身為《地球黃金線》的靈魂人物，蘇宗怡對今年的票選結果充滿好奇。她指出，相較於達人看重的體感、山道表現與傾角等專業數據，普羅大眾購車的考量點往往更貼近生活需求，例如本屆特別設計的『把妹神車』獎項，她就非常好奇：「一般民眾會如何定義，到底是看顏值，還是會以心儀對象的需求為出發點?」展現女性細膩的觀察力。

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▲蘇宗怡摔車有陰影。（圖／TVBS）



受封「車壇女戰神」的蘇宗怡，首度坦言專業形象背後，對機車其實存有一段「疼痛」的複雜情感。她自曝學生時期曾多次摔車，留下的疤痕至今清晰可見，更因此留下心理障礙，遲遲不敢考照。面對丈夫不斷「推坑」鼓勵，她則以甜蜜撒嬌婉拒：「我覺得被你載的時候我很幸福。」



即便對騎車存有畏懼，蘇宗怡仍以資深車迷的敏銳視角，持續關注二輪盛事。在今年的「黃金機車大賞」中，她雖未擔任評審，卻大方分享心中首選，將年度最佳機車投給了 Kawasaki ZX-4RR。她直言，在雙缸車款當道的今日，這款四缸仿賽完美承載了本格派的情懷，「就像現在稀有的 12 缸汽車，真的是且買且珍惜。」



相較於蘇宗怡的感性，演藝圈「孤獨騎士」陳為民則以一貫犀利的風格，點破台灣二輪車價偏高的現況；他直言，正因為車價「過硬」，才讓台灣騎士「個個都成了硬派」，也因此在眾多獎項中，他認為最難評選的就是「硬派騎士獎」。談及自己的選車標準，陳為民則斬釘截鐵地說：「造型對我來說最重要。」他也以 30 多年前購入的 BWS 100 為例，作為全球第一台市售速克達越野車，當時就是被它獨特的造型與性能吸引，並搞笑強調：「如果造型不重要，世界上就沒有人單身了！」

而提到最有話題性的「把妹神車獎」，擁有多輛名車的陳為民直言：「沒有什麼所謂的把妹神車」。對於有些人覺得車子名貴就是神車，對異性越有吸引力，他以過來人的經驗語重心長地表示，車子價格與感情沒有絕對關聯，「像我擁有過好車，就有(妹)嗎？真的沒有！」他提醒男性車友，買車不該是為了追求虛榮感，並祭出今日金句：「沒有女人會因為你的虛榮，決定要不要愛你。」