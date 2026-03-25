2男躲追殺擠狹窄角落…年下攻「起生理反應」　裸身接觸畫面曝光！

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記者黃庠棻／台北報導

現正於全球最大LGBTQ+影音平台GagaOOLala熱播的2026年度重磅BL影集《初三的六一兒童節》，自首播以來便引發網路熱門討論。據平台數據顯示，該劇首三集的累積觀看次數已正式超越去年年度大熱影集兩倍之多，收視數據直逼平台歷史最高首播紀錄，勢不可擋地成為2026年度的現象級影視作品。

▲BL影集《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL影集《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

隨著第三集的釋出，兩位男主角之間曖昧與親密的身體接觸，也在社群媒體上掀起瘋狂討論，兩大必看爆點更讓粉絲直呼「太過癮」。在第三集中，夏六一（何衍朝飾）因幫派火拼重傷，何初三（何昶希飾）將其藏匿於家中悉心照顧。

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▲BL影集《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL影集《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

這一幕的運鏡與氛圍，被資深粉絲指出何初三的眼神讓人完全感受到滿溢的傾慕之情。劇中何初三坐在床邊，深情而專注地望著陷入沉睡的夏六一，那一抹克制卻濃烈的眼神，令觀眾瞬間被濃厚的戲劇張力給融化。

▲BL影集《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL影集《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

隨後，何初三為夏六一擦拭身體與纏繞繃帶的特寫場面，兩人呼吸交錯、肢體緊貼，將「年下精英攻」與「惡霸少堂受」之間的情感張力拉到最滿，網友激動表示「這不只是照顧，這是超甜的魂魄交融！」

▲BL影集《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL影集《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

另一引發全網討論的爆點，則是兩人在躲避仇家追殺時，擠身於狹窄幽暗的角落。在極度緊繃、身體密不可分的肢體接觸下，敏銳的夏六一竟意外發現何初三產生了真實的「生理反應」。

▲BL影集《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

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這一幕將「年下悶騷精英」內心隱藏的慾望，與「惡霸少堂」的愕然瞬間徹底引爆。這種在生死一瞬爆發的荷爾蒙張力，完美詮釋了原著中「極致拉扯」的情感核心，觀眾紛紛直呼「導演太敢拍了！」、「這種本能的反應才是最頂級的撩撥！」

▲BL影集《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL影集《初三的六一兒童節》由何衍朝、何昶希主演。（圖／GagaOOLala提供）

《初三的六一兒童節》現正於GagaOOLala熱播中，每週五晚間更新，帶領觀眾重返深情無限的復古年代。

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初三的六一兒童節何衍朝何昶希

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