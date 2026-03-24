解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」事業線看光

記者王靖淳／綜合報導

女星解婕翎平常會透過社群分享生活點滴，毫不吝嗇地與粉絲交流，今（24）日迎來41歲生日的她，難得在社群曬出自己身穿比基尼的照片，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲解婕翎。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）

透過解婕翎分享的照片可見到，她內搭一件黃色比基尼，深V的剪裁大方展現她傲人的上圍及深邃事業線。外頭雖然罩著一件拉鍊的長袖外套，但她特別將拉鍊全開，並將外套隨性地滑落至手臂，大方露出性感的香肩與鎖骨，若隱若現的模樣，辣度直接破表。

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▲解婕翎生日解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）

解婕翎在文中開心高呼「輪到我了」，並大方宣告今天正是自己的生日。她還俏皮地向大家討祝福，撒嬌地詢問網友們「可以跟我說那4個字嗎！」她還在貼文中特別標註當天的日期「2026 03 24」，並感性地寫下對自己的期許，她向大家宣告，期盼自己今年一樣要閃耀著度過每一天，「願我所有愛的人都健康平安，我能天天開心無煩惱。」貼文曝光後，立刻在留言區掀起一波「生日快樂」的洗版潮。