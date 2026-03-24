EXO終於回來了！　「一口氣宣布北高雙蛋」開唱...時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

南韓男團EXO王者回歸，今（24日）正式宣布全新巡演「EXO PLANET #6 –EXhOrizon」將於5⽉9、10⽇於台北小巨蛋睽違6年盛⼤開唱，7⽉18⽇更要首度南下就挑戰⾼雄巨蛋，EXO將⽤嶄新舞台魅⼒與經典曲⽬，呈現⼀場視覺與聽覺的雙重盛宴，也為了等待已久的粉絲們準備了誠意滿滿的 VIP 限量福利要與粉絲近距離互動。

▲EXO將於5⽉9、10⽇於台北小巨蛋、7⽉18⽇挑戰⾼雄巨蛋。（圖／Live Nation Taiwan提供）

EXO⾃2012年出道，隔年發⾏⾸張正規專輯即突破百萬銷量，以獨特的⾳樂風格與強烈舞台魅⼒，開啟K-POP男團世代。從出道曲〈MAMA〉，陸續推出多⾸破億傳唱神曲〈Love Shot〉、〈Monster〉、〈Growl〉、〈The Eve〉再到第八張正規專輯《REVERXE》唱訴著歷經歲⽉洗禮，再次集結，從歌詞曲到演唱會舞台，都彰顯他們「重返王座」的決⼼。

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