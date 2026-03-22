BTS光化門只來10萬！政府預測26萬人「萬名警力維安」　韓網罵爆了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）睽違近4年回歸，他們21日在光化門前舉辦回歸演唱會，政府擔心人潮湧入現場，原先預估將有26萬人到場參與盛會，甚至在演唱會開演前透過簡訊發報「災難警訊」，動員萬名警力到場。怎料，21日當天人潮來不到一半，HYBE官方數據為10萬人，但韓媒統計的只有6萬人，人數相差有差距，民眾痛罵擾民、怨聲載道。

▲BTS時隔近4年回歸。（圖／Netflix提供）



BTS身為世界級天團，睽違近4年回歸，場所選在具有象徵性的光化門，該場地外開放是地點，且坐落於市中心，行政安全部制定了大規模安全應對計畫，當天共投入1萬5500名安全人力，其中約三分之二為公務員，包括警方6700人、首爾市2600人、消防800人、首爾交通公社400人及行政安全部70人，總計超過1萬人，其餘約4800人則為HYBE動員的民間人力。

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▲▼政府原本預計BTS光化門會勇下26萬人湧人，但HYBE公佈的數據為10萬，電信業者則是6萬。（圖／Netflix提供）



然而，演唱會原預估有26萬人潮湧入，但韓媒報導，行政安全部的人流管理系統依據三大電信用戶數估算，當時現場人數約為6萬2000人，此數字包含約1萬名公務員，只是該數字未納入外國觀眾與預付卡用戶。

▲政府出動萬名警力維安，遭質疑過度浪費人力，如今引起民怨。（圖／Netflix提供）



再加上，這場回歸演唱會在週六假日舉行，且屬於民間主辦演出，卻動員超過1萬名公務員擔任安全人員，引發民眾痛罵「浪費公帑」以及「其他地區緊急應變恐出現空窗」等質疑聲浪。

面對民眾的批評聲浪，行政安全部相關人士回應表示：「考量到世界級人氣團體BTS回歸，預期將吸引全球大量觀眾，加上中東局勢帶來的恐攻風險，政府有責任盡最大努力預防任何可能發生的事故。」