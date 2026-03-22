金荷娜在台錄影！辣到靈魂出竅「真實反應全被拍」　山洞卡關壓力爆表

記者孟育民／台北報導

跨國實境綜藝《細細山路私密達》由台灣金鐘主持彭小刀與百萬網紅肌肉山山聯手韓國「三金影后」金荷娜、人氣韓團主唱南優賢、大勢演員李濬榮，組成五人「細細山路小隊」，展開10天挑戰10條客家古道的任務。在最新一集中，節目走進「樟之細路」經典路段—老官道，細細山路小隊成員們穿梭於大湖與卓蘭之間的山林，在烈日下展開一場又累又刺激的古道挑戰。

▲《細細山路私密達》走訪古道。（圖／客家電視台提供）

眾人沿途意外發現滿滿「野生寶藏」，從結實累累的土鳳梨到掛滿枝頭的土芒果，讓成員們驚喜不已，頻頻停下腳步觀察，沒想到這段療癒探索，隨即變成一場殘酷遊戲，眾人玩起猜拳對決，金荷娜不幸落敗，被迫生吃辣椒，才咬一口就瞬間五官失守、辣到靈魂出竅，真實反應笑翻全場，也讓人見識到台灣野生食材的「狠勁」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金荷娜吃辣椒。（圖／客家電視台提供）

▲沿路很多土芒果。（圖／客家電視台提供）

行程後段畫風急轉直下，小隊深入竹林後，竟發現一座隱藏在山壁間的手掘隧道，氣氛瞬間從戶外探險變成「密室逃脫」，李濬榮拿著手電筒探路，不斷驚呼：「這真的太窄了！」肌肉山山也大叫：「我的肩膀卡住了！」細細山路小隊成員們只能側身硬擠前進，接連進入山洞，壓迫感爆表，直呼這是一路以來最誇張的極限挑戰。

▲李濬榮探路。（圖／客家電視台提供）





