HYBE發聲致歉！BTS光化門回歸　「封路、搜身」引民怨：過度管制

記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）21日晚間在首爾光化門廣場舉行《BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG》回歸演出，卻因大規模交通與建築管制、嚴格安檢等措施引發「過度管制」爭議。對此，所屬公司HYBE於22日發表正式聲明致歉，向受影響的市民與商家表達歉意。

▲防彈少年團。（圖／路透社）



為交通與管制爭議致歉 強調安全為首要考量

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HYBE表示，衷心感謝外界對光化門演出的支持與體諒，同時也對光化門一帶市民、附近商家、上班族與訪客因交通與建築管制所造成的不便致歉。

公司說明，由於本次演出受到全球高度關注，為確保活動能安全順利進行，因此不得不實施交通封閉、建築物出入管制及危險物品安檢等措施。「對於往來光化門廣場的民眾，以及因此影響日常行程的各位，我們深感抱歉。」HYBE強調，感謝大家的理解與配合，才讓演出得以圓滿落幕。

感謝警方與政府單位 承諾加強文化資產保護

HYBE也向提供場地的相關單位致謝，表示能在象徵韓國歷史與文化的景福宮與光化門舉辦面向全球的演出，是一份榮耀。同時感謝警方、消防單位及中央與地方政府人員協助維安。

聲明中指出，K-POP能成為與世界接軌的文化現象，仰賴藝人、粉絲與市民長期累積的支持與成熟公民意識。本次演出中井然有序的觀賞態度與彼此體諒，也讓活動更加成功。

HYBE進一步表示，未來將持續努力把K-POP與韓國文化的價值推向全球，並與相關機關討論國家文化資產的保護與宣傳方案，儘速建立長期支援機制。

此外，HYBE也在聲明最後對大田火災事故罹難者表達哀悼，向受害者家屬致意，並祝願傷者早日康復。

【HYBE聲明全文翻譯】

大家好，這裡是HYBE。

衷心感謝大家對昨日於光化門舉行的防彈少年團演出所給予的溫暖支持與體諒。

首先，對於將象徵韓國的景福宮與光化門提供為演出場地的相關當局，我們深表感謝。

我們深知，景福宮與光化門是韓國歷史、身份認同與當代文化共存的空間。能在此地向全世界呈現演出，我們感到非常榮幸。

同時，也誠摯感謝為了確保本次演出安全落幕而付出努力的警方、消防單位，以及政府與地方自治團體相關人員。

對於光化門一帶的市民、周邊商家、上班族與訪客，我們也在致上歉意的同時表達感謝。由於本次演出受到全球關注，為確保活動安全順利舉行，不得不實施交通與建築物管制，以及對危險物品的檢查等措施。對於因此在光化門廣場往來時遭遇不便，甚至影響各位寶貴行程與日常生活，我們由衷感到抱歉。正因為大家寬容的理解與體諒，我們才能共同創造出這段有意義的時光。

K-POP之所以能成長為與全球交流的文化現象，不僅來自藝人與粉絲的努力，也仰賴韓國社會長期累積的文化基礎，以及市民們成熟的支持。我們深知，本次演出亦是在這樣的基礎之上才得以實現。有秩序的觀賞、成熟的公民意識與彼此體諒的態度，讓本次演出更加閃耀。再次向所有人致上感謝。

HYBE將珍惜本次演出所獲得的支持與體諒，持續努力，將K-POP與K-文化所蘊含的感動與價值傳遞至全世界。尤其，我們也對能透過演出向全球介紹韓國珍貴文化資產深表感謝，並將與相關機關緊密討論國家文化遺產的保護與宣傳方案，儘速具體化並推動長期支援體系。

再次向為光化門演出付出心力的所有人士致上最誠摯的感謝。

最後，對於大田火災事故的所有受害者致上慰問之意，向罹難者家屬表達深切哀悼，並祝願傷者早日康復。