為了大學作業才組團　美秀集團竟紅10年「還入圍金曲獎」宣布回嘉開唱

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團美秀集團自2016年成軍以來，以「賽博台客」風格與自製樂器闖出辨識度，橫掃金曲、金音及全美獨立音樂獎，累積逾15項入圍。成團邁入第十年，正式宣布5月23、24日回到家鄉嘉義舉辦十週年演唱會「AS= =+」，以家鄉之名迎來重要里程碑。

▲美秀集團宣布成軍十週年回嘉義開唱。（圖／美秀集團提供）

消息最早在3月1日「浮現祭」壓軸驚喜曝光，萬名歌迷瞬間沸騰，社群也隨即被洗版，甚至出現「預防性徵票」熱潮。會員優先預購已於3月19日中午開跑，3月20日全面開賣，主辦單位提醒各階段不保留名額，若提前完售將不再釋票。

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回顧十年歷程，美秀集團當年最初的起點，其實只是大學課堂上的一項作業，團員們當時為了完成學期作品而組成樂團，沒想到一路發展成全職創作與演出的音樂團體。適逢成團十週年，團員們也再次自我提問：「美秀最想展現給大家的是什麼？」選擇告別過往華麗的外部包裝，回歸最純粹的樂團本質。

▲美秀集團首次唱回嘉義。（圖／美秀集團提供）

儘管早已站穩台灣樂團代表地位，這卻是他們首度在嘉義舉辦大型專場。團員感性表示意義非凡，歌單也將全面升級，打造「尊榮級別」編排，盼讓歌迷一同升級成「Plus」，在家鄉舞台寫下最具儀式感的一頁。門票今中午12點至晚上11點59分先行開放美秀集團官網會員優先預購，僅限在3月10日中午前於官網完成註冊的會員，可憑預購碼搶先購票；一般預售則於明日中午12點全面開賣，詳洽拓元。