洪榮宏又被傳婚變9年嫩妻！　穿白西裝抱花現身揭真相：一切都好

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王洪榮宏近期忙著籌備7月25日於台北國際會議中心舉辦的「舊情綿綿」演唱會，他在年初就被傳出與結婚9年的嫩妻「小鄧麗君」張瀞云疑似婚變，當時洪榮宏受訪即否認此事，1月高雄演唱會上還分享岳母替他錄製的打氣影片，沒想到今天又被週刊提及此事，對此洪榮宏也再次回應了。

▲洪榮宏一直被傳與張瀞云鬧婚變。（圖／翻攝洪榮宏臉書）

正在拍攝MV的洪榮宏，透過經紀人否認婚變，表示：「謝謝大家的關心，我們一切都好，愛是我唯一信仰，現階段我努力放在工作上7月演唱會跟即將發行專輯。給大家全新的洪榮宏。謝謝大家。」

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張瀞云去年下半年開始就常在社群發負面文，加上洪榮宏攝護腺開刀時也沒陪在身邊，早在年初就被懷疑感情生變，但當時洪榮宏僅表示，是因岳母生病，太太回高雄照顧才很很少合體，但對於老婆何時回家則沒有正面回應，隨後張瀞云也證實母親輕生未遂一事。

▲▼洪榮宏忙備戰演唱會與新專輯。（圖／華特唱片提供）

上個月洪榮宏還分享與岳母一起唱歌互動影片，「阿母Y 加油，再忍耐一陣子，小云特別為妳安排復健師幫妳復健；妳的手腳會越來越靈活；越來越健康！這樣子妳就可以早一點回家！讓親人來照顧妳了！」似乎藉此力證夫妻倆感情沒有出問題。