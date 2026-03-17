他當了3年鼓手卻一直沒正式加入樂團！　原因曝光遭虧：根本曖昧期

記者蔡琛儀／台北報導

樂團Who Cares胡凱兒2026春季巡迴「告別了春光爛漫」接連在高雄LIVEWAREHOUSE與台中LegacyTaichung開唱。延續台北場秒殺氣勢，也為春季巡迴劃下句點。樂團一口氣帶來〈另一道難題〉、〈不得不捨得〉等人氣歌曲，現場在搖滾熱血與溫馨氛圍中交織。主唱浩澤感性表示，在紛亂的日子裡還能與歌迷相見，是一件非常難得的事。

▲Who Cares胡凱兒鼓手小布至今仍未正式加入樂團。（圖／Who Cares胡凱兒提供）

巡迴首站高雄也讓團員格外感觸。吉他手方文回憶，2017年曾在大港開唱台下看先知瑪莉與阿飛西雅演出，當時看著LIVEWAREHOUSE的大舞台，心想有一天也想站上去表演，如今終於圓夢。

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演出期間，團員也分享不少私下故事。浩澤笑說鼓手小布其實至今仍未正式加入樂團，這段「非正式關係」已維持3年，被團員形容像是長達3年的曖昧期，小布也表示期待在課業完成後能正式歸隊此外；他也提到前團員于超因面臨房貸等現實壓力離開樂團，讓他在高雄演出時特別感慨理想與現實的拉扯。

▲Who Cares胡凱兒展開高雄、台中巡演。（圖／Who Cares胡凱兒提供）

隔日回到家鄉台中，團員情緒更加激動。安可時浩澤演唱〈家門〉並坦言，過去在台中的家已經賣掉，每次回來都覺得有些失落，但這裡依然是他心中的歸屬。他也表示，春天終會結束，希望大家都能找到自己的方式好好告別，而巡迴最終在全場大合照中留下溫馨結尾。