嘉義看完燈會「2歲兒出意外」！林舒語：差點傷到眼 心痛曝嚴重傷勢

記者潘慧中／綜合報導

女星林舒語育有三個兒子多多、圈圈和奧奧，不時會在社群分享育兒生活。沒想到，她17日坦言前一晚帶家人們看完燈會後，小兒子竟然無預警受傷，讓她心痛直呼：「差一點就要傷到眼睛了！」

▲林舒語小兒子目前的傷勢（紅圈處）。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）



林舒語表示，前一晚一家人前往嘉義燈會遊玩，過程本來都非常開心。直到準備離開前，大家正在買吃的、上廁所，體貼的她為了不讓孩子們走太遠的路，決定自己先走去把車子開到離燈會最近的地方。沒想到剛離開不到5分鐘，老公就打電話說「奧奧跌倒了…但不嚴重啦」，她當下立刻掉頭回去查看狀況。

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▲林舒語前一晚帶家人前往嘉義燈會遊玩。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）

然而，當林舒語趕回現場，親眼看到奧奧臉上的傷勢時，她真的很心痛，「怎麼會不嚴重，媽媽覺得很嚴重！！」她更心有餘悸地透露，小兒子臉上的傷口位置非常危險，「差一點就要傷到眼睛了！」

▲▼林舒語原本和家人玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）



意外發生後，林舒語立刻幫奧奧清理傷口，「一直冒出組織液跟血水。」令人心疼的是，在幫忙擦藥時，小兒子一直皺著臉發抖，「他居然在忍耐……直到受不了才爆哭出來！！而且只哭到擦完藥拍拍他就停了。」

▲林舒語隔天帶奧奧出去玩時，小朋友已經露出了笑容。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）



林舒語到現在每看一次奧奧的臉就心痛一次，只希望好轉後不要留疤。幸好小兒子的心情恢復得很快，隔天帶孩子去樂園遊玩時，小朋友已經露出了笑容，「光看他跳耀的背影、興奮的每個模樣，我都還是好開心能帶他出來玩。」

林舒語IG全文：

奧奧臉上的傷

媽媽全是心痛

前一晚的嘉義燈會本來都好開心

直到離開前大家買吃的、上廁所

我決定自己先走去開車到離燈會最近的地方

讓孩子們不會要走很遠的路

就在離開不到五分鐘接到老公電話：「奧奧跌倒了⋯⋯但不嚴重啦」

我想也沒想立刻回頭先去看狀況

結果看到奧奧時我整個心痛到翻「怎麼會不嚴重 媽媽覺得很嚴重！！差一點就要傷到眼睛了」

回去立刻幫奧奧清傷口跟擦藥（一直冒出組織液跟血水）

幫奧奧擦藥時前面他臉都是皺的+發抖

他居然在忍耐⋯⋯⋯

直到受不了才爆哭出來！！

而且只哭到擦完藥拍拍他就停了

我真的到現在每看一次他的臉就心痛一次

希望快快好不要留疤！！

還好隔天來到 #咩咩上樹萌寵樂園

奧奧真的好開心唷

光看他跳躍的背影、興奮的每個模樣

我都還是好開心能帶他出來玩

外面的高空攀爬跟滑索看起來超好玩（因為穿毛毛拖鞋不能玩、下次一定要來玩）

聽說很快旁邊就要有超大水上樂園！！

我已期待要帶孩子來玩了