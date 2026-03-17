獨／柳演錫新戲被附身！好兄弟飄來片場湊熱鬧　遇鬼壓床抱愛犬取暖

記者吳睿慈／專訪

男神柳演錫這回不當霸氣發言人，轉行當看得見鬼的「律師」為民服務。他所主演的最新戲劇《神與律師事務所》一人分飾多角，不僅要詮釋能看見鬼魂、替亡者伸張正義的律師，還得被不同鬼魂「附身」，從小朋友、女偶像到流氓角色輪番上身，挑戰前所未見的表演層次。他為戲劇接受《ETtoday》專訪，分享了拍攝過程中的趣事、練舞秘辛，以及曾經遇過的靈異經驗，當下他驚魂未定，抱著愛犬才鎮定下來。

▲柳演錫新戲《神與律師事務所》挑戰被多位不同「好兄弟」附身。（圖／記者徐文彬攝）



柳演錫主演的《神與律師事務所》與鬼神有關，台、韓文化同樣有開鏡前的拜拜祈福儀式，「這次戲劇主題跟鬼神、巫師剛好有關係，所以片場有特別誠心地舉辦了祭拜儀式，祈願我們可以平安健康地完成拍攝」，俗話說，好兄弟愛湊熱鬧，拍攝相關主題也更容易吸引祂們到場，他認同並直言：「雖然沒有親眼看到鬼，但我是覺得應該確實有鬼神來到我們片場，但是祂們應該只是想叫我們好好地拍攝、沒有嚇我們，也多虧祭拜儀式有好好地舉行、幫助我們完成拍攝。」

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本身雖然沒親眼見過好兄弟，但柳演錫曾感受過非自然現象，「在韓國，我們的說法是『被鬼壓床』，當下被壓到動彈不得，我明明是躺著，但身體下方卻有地鐵經過的那種震動感，然後突然又變得冷，又突然耳邊聽見有人低語的聲音。」靈異的體驗讓他害怕到喊著愛犬，「我就趕快喊牠過來，然後抱著牠。」

戲外雖害怕遇到鬼，但劇中他與各種鬼魂相處得不錯，他所飾演的「申以朗」會不時被附身，其中讓他花最多心思準備的是女團偶像的角色，「只要聽到〈LOVE DIVE〉就會自動被附身並跳起偶像舞蹈，因為要跳舞，所以我從兩個月前就開始學，還跟編舞老師上了5、6次課。」他也笑答飾演每個角色時，都會有「我現在在幹嘛」的現實打擊瞬間，「詮釋小朋友的時候也有這樣的感覺，演老爺爺的時候其實也會被現實打擊，每次都會有。」

▲柳演錫來台宣傳新戲《神與律師事務所》，分享曾遇鬼壓床抱愛犬取暖。（圖／記者徐文彬攝）



除了附身、鬼神主題，戲劇《神與律師事務所》一大看點，還有柳演錫與李絮首次搭檔的火花，兩人的角色原是對立關係，不過隨著劇情推進，兩人對手戲越來越多，自然也慢慢熟絡起來，他也加碼透露，李絮是美食餐廳達人，「她知道很多好吃的餐廳，拍攝空檔去吃飯時常常都是她推薦的地方，我們一起吃飯聊天，就慢慢變熟了。」

柳演錫最後親自向台灣觀眾喊話：「《神與律師事務所》有羅曼史故事，也有法庭題材，還有被附身的各種故事以及令人感動的地方與動作戲，是看點多樣化的戲劇，我相信台灣的許多粉絲可以看得有趣、也會對此有共鳴感，馬上要開播了，請多多期待！」《神與律師事務所》於13日在Hami Video同日獨家上線跟播。