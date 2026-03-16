10萬獎金得主出爐！　丁噹歌唱賽寵粉自掏腰包加碼「遺珠獎」

▲ 丁噹和蕭景鴻舉辦〈可以是朋友〉KTV歌唱大賽。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

丁噹和蕭景鴻舉辦〈可以是朋友〉KTV歌唱大賽，超過百位歌唱好手經過了激烈的線上、線下初賽、和複賽後，最後選出16組好聲音於15日在高雄夢時代幸福廣場舉辦決賽，總決賽由丁噹、阿弟、《愛了100萬次的我》專輯製作人山地人擔任評審，16組優秀的參賽者為了第一名10萬的獎金可說是卯足全力，各式表演道具盡出，除了增加一名得獎者外，丁噹更自掏腰包新增遺珠獎6千元，最後也邀請16組參賽都來看《夜遊》夜未眠高雄巨蛋演唱會，全場開心歡呼。

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▲▼ 丁噹和蕭景鴻演唱經典歌。（圖／相信音樂提供）





比賽開始前，由丁噹和阿弟獻唱為大家暖身，分別演唱〈猜不透〉灑脫版、以及指定曲〈可以是朋友〉，他們暖心對參賽者喊話，阿弟說：「上台會緊張是一定，但緊張地完唱完第一句後，就盡情表演，把平常練習時把最好的那一面表現出來。」丁噹則說：「我期待今天選手能完全放鬆表演，如果可以下台走到我前面唱給我聽那就贏了一半。」希望他們能好好享受舞台。



8號選手洪國軒在複賽，精彩演出被蕭秉治封為「男生版的丁噹」，在15日的決賽，他更使出渾身解數一秒換裝，演唱〈可以是朋友〉、〈夜貓〉，魅力四射的演出，讓全場看得目不轉睛，最後高衩的豹紋泳裝，丁噹大讚：「看你的表演真的太爽了！給我們驚喜不斷！」也阿弟害羞地說：「第一次不知道怎麼直視男性，你應該比丁噹還辣！而且你又唱又跳，基本功都很到位，把演唱當成一場秀演出，很敬佩！」最後他也眾望所歸獲得冠軍。



在比賽過程中，丁噹也帶來了〈我愛他〉釋懷版、〈最痛的遺憾〉、〈曾經如今〉，更接受觀眾點歌〈手掌心〉等歌，讓全場聽得如痴如醉，距離演唱會倒數一個月，丁噹表示她會練好腿力，「演唱會上有環型延伸舞台，我會走過去和你們近距離。」至於歌單也會有些調整，盡力滿足歌迷，身為嘉賓的阿弟貼心地說：「我好像只要人到就好，但我會準備慶功宴，慶功宴交給我就行。」

