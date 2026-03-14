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陳子強否認冷甩女總裁！「交不交往不重要」…又遭爆親暱私訊

男星糾紛鬼打牆1／陳子強否認冷甩稱「交不交往不重要」　女總裁再曝親暱對話打臉

▲藝人陳子強（左）與女總裁Ｂ小姐（右）爆發感情糾紛，恐對簿公堂。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

本刊報導，明華園第三代藝人陳子強和一名女總裁有感情和文創商品糾紛，被控冷甩女方，事業上也擺爛不負責。陳上週出席八點檔記者會，面對媒體追問，他否認與女總裁交往，又鬼打牆稱：「交不交往不重要！」並強調2人糾紛已進入司法階段，一切交給公司、律師處理。不過，女總裁B小姐透過友人A先生出示多張親暱對話截圖，打臉陳子強的說法，一舉戳破他的謊言。

男星糾紛鬼打牆1／陳子強否認冷甩稱「交不交往不重要」　女總裁再曝親暱對話打臉

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▲陳子強PO出名為「勇男橋」的照片，對B小姐說：「找到我們定情的橋」。（圖／讀者提供）

根據A先生提供的多張對話截圖，陳子強先PO出一張名為「勇男橋」的照片，對B小姐說：「找到我們定情的橋」；另張截圖內容，陳子強對B小姐唱：「愛到妳沒法度，心花開妳的心花開，春風對面來」情歌，B小姐則回：「你很淘氣耶！」；第3張截圖，陳子強稱讚B小姐稱：「妳怎麼那麼厲害，霸氣女總裁！」還附上輕吻示愛的貼圖，證明2人曾有親密關係。

男星糾紛鬼打牆1／陳子強否認冷甩稱「交不交往不重要」　女總裁再曝親暱對話打臉

▲陳子強傳訊給B小姐對她表白唱情歌。（圖／讀者提供）

A先生解釋，去年11月3日， 陳子強與B小姐一起進行為期14天歐洲雙人自由行，從台灣出發至巴塞隆納、馬賽、熱那亞、羅馬、西西里島、上海等地，過程中2人還搭乘地中海郵輪，留下許多回憶。但回國後2個月，陳子強就開始變得冷淡、不理不睬，B小姐不得已才主動提出分手，都是不爭的事實。

男星糾紛鬼打牆1／陳子強否認冷甩稱「交不交往不重要」　女總裁再曝親暱對話打臉

▲陳子強稱讚B小姐是「霸氣女總裁」，還附上輕吻示愛的貼圖。（圖／讀者提供）

此外，2人分手前，B小姐向陳子強提及文創商品該如何處理，陳還對B小姐聲稱：「一開始做文創咖啡盒，希望共同合作（我出圖畫）共同互利，您我都可賣！如您是覺得都是我一個人想做的話，如造成您的困擾！這一批500盒我全部買下！往後請您不要再向咖啡廠商訂貨了！感恩！」更強調：「咖啡，我買下！不要急喔，我會幫忙！」結果承諾跳票，實在令人難以接受！


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