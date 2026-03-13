孫燕姿香港「驚傳被搶劫」挾持畫面曝！　犯人竟是超大咖天王：為世所迫

記者蔡琛儀／綜合報導

天后孫燕姿睽違多年，終於在今（13日）正式啟動「就在日落以後」巡迴演唱會香港站，並挑戰全新地標「啟德體育園 啟德主場館」，沒想到在首場開演前夕，喜劇之王周星馳（星爺）竟在IG曬出一張頭套絲襪、手拿香蕉「挟持」孫燕姿的惡搞照，並語出驚人表示：「我也是為世所迫才打劫演唱會門票！」

▲孫燕姿今晚在香港開唱。（圖／Make Music提供）

星爺在發文中幽默寫下，因為孫燕姿演唱會門票一票難求，他才不得不使出這招「打劫」，甚至搞笑呼籲小朋友切忌模仿。星爺更神引用孫燕姿歌曲名稱〈我不難過〉、〈懶得去管〉、〈我很愉快〉：「最後我搶到10張票，我不難過了，懶得去管對錯，我很愉快。」頭套絲襪的造型則令人聯想起周星馳演出的《家有囍事》，字裡行間充滿星式幽默，也為今晚即將開唱的孫燕姿全力助陣。

事實上，周星馳一直都是孫燕姿的偶像，不但看遍了星爺所主演的電影，也買齊了星爺電影的DVD和VCD，甚至還曾放話，只要周星馳找她拍電影。不管多醜的角色都願意出演。





▲孫燕姿被周星馳搶劫。（圖／翻攝周星馳IG）

不過2004年，星爺神作《功夫》舉辦盛大首映會，當時紅透半邊天的孫燕姿原本拿到座號001，且還是坐在星爺身旁的的VIP席位，卻因她要回家過耶誕，忍痛放棄，沒想到這份遺憾一過就是22年，星爺選在孫燕姿挑戰啟德主場館的首演日，以「打劫」方式現身應援，也總算讓孫燕姿圓夢。