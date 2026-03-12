波瑠托腮賞花「無名指婚戒」首曝光！　新婚3月日網讚：變更美了

記者陳芊秀／綜合報導

34歲日本國民女神波瑠去年（2025）閃電宣布結婚，老公是小5歲男星高杉真宙，兩人因合作《Mr.新娘》秘密相戀並修成正果。她婚後與另一半相當低調，昨日（11）更新IG動態，手上婚戒低調出現，閃翻一票粉絲！

▲波瑠去年閃電宣布結婚，嫁給小5歲男星高杉真宙。（圖／翻攝自IG）

公園與花同框難掩新婚幸福

波瑠分享一連串照片，網友推測她造訪了栃木縣知名的「足利花卉公園」（簡稱：足フラ）。照片中的她身穿一件簡約的白色羽絨外套，頭髮隨意紮起，展現清新脫俗的透明感，且蹲在一大片盛開的粉色鬱金香旁，雙手輕托臉頰，對著鏡頭露出溫暖且滿足的微笑。

▲波瑠托腮賞花，網友發現她手上戴著婚戒。（圖／翻攝自IG）

最令粉絲激動的是，她托腮的手上清晰可見一只銀色婚戒，即便沒有華麗的珠寶點綴，但難掩新婚的幸福感。照片配文：「這是出門感受春意的一天。因為天氣又變冷了，大家要穿暖一點喔！」

無名指婚戒太美了

貼文曝光短短不到一天就吸引超過4.6萬人點讚，留言區更是被一片祝福聲淹沒，網友注意到女神的戒指並留言「鬱金香和波瑠醬太可愛！真的被療癒了呢！仔細一看，戴著結婚戒指耶！很適合妳，而且太美了～」、「看到妳幸福的表情，我也好開心！我也很支持高杉真宙，請務必分享兩人的合照」、「太美了！結婚戒指很適合妳」、「是跟老公去約會嗎」、「歡迎來到足利花卉公園」、「是春天呢！！！好可愛」。