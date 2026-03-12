Energy書偉辣妻卸貨倒數！懷雙胞胎「挺肚最後一飛」不科學身材全被拍

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星、Energy張書偉的老婆謝京穎2025年底證實懷有雙胞胎，後來不時會分享孕期生活。她11日便在社群網站上傳一系列出國遊玩的照片，「最後一飛」，預告即將進入卸貨倒數。

▲謝京穎卸貨倒數前的身材好到不科學。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



謝京穎感性地說，這趟旅行其實是她生產前的「最後一飛」，也是肚子裡的雙胞胎第一次和她一起自由行。令人驚豔的是，雖然已經進入卸貨倒數階段，但她的體態依然維持得相當不科學。只見她穿著緊身灰色內搭褲，一雙美腿仍十分纖細，完全看不出是即將臨盆的雙寶媽，狀態好得令人羨慕。

▲▼謝京穎四肢依然纖細。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



在這趟旅行中，謝京穎的穿搭造型充滿了青春活力，宛如女大生一般。從街拍照可以看到，她頭戴一頂酒紅色的棒球帽，並將長髮綁成兩根可愛的雙股辮子。她上半身穿著印有櫻桃圖案與英文字母的大學T，外面搭配一件米白色的休閒棒球外套，下半身則穿著灰色的貼身內搭褲，並配上白色長襪與休閒運動鞋。整體造型舒適保暖，完美展現她休閒甜美的風格。

▲謝京穎享受產前「最後一飛」的旅行。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



期許自己「當個快樂孕婦」的謝京穎，在當地的行程看起來相當愜意。她不僅開心地拿著巧克力冰淇淋拍照，臉上掛著滿足笑容，還穿梭在充滿異國風情的彩色建築中，在彩繪壁畫前留下美麗倩影。這趟帶著雙寶飛往日本的自由行，無疑為她留下了最美好的珍貴回憶。

▲書偉和謝京穎即將迎來寶寶。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）