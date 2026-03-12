汪小菲爆氣開撕張蘭！不滿兒子被當流量　怒轟：我姓汪不姓張

記者田暐瑋／綜合報導

汪小菲與馬筱梅（Mandy）在2024年登記結婚，上個月底張蘭宣布媳婦已順利產下兒子，目前正在月子中心休養。不過汪小菲近日在直播中公開怒斥母親張蘭，不滿張蘭頻繁分享他照顧孩子的影片，母子關係出現矛盾，引發外界關注。

▲汪小菲妻產後模樣曝光！素顏同框帥兒。（圖／翻攝自馬筱梅IG、微博）



張蘭自孫子出生後，頻頻PO出汪小菲照顧孩子的影片，塑造出「好爸爸」的形象，汪小菲對此相當氣憤，直言隱私遭到侵犯，指責張蘭的行為導致他受到網路暴力，已經忍無可忍，情緒激動地表示：「孩子叫汪寶兒，不叫小七寶！我姓汪，不姓張！」希望能夠切割與張蘭的母子關係。

▲汪小菲。（圖／翻攝自馬筱梅IG、微博）



馬筱梅也對此事作出了回應，表示：「我婆婆對我挺好的，他們之前的家務事我不想參與。」張蘭在返回北京後，開直播表示「家家有本難念的經」，並強調自己身後有許多員工，未來將把重心轉向企業責任。部分網友們對汪小菲的舉動表示不滿，批評他不懂感恩，並指出如果沒有張蘭的直播賣貨，麻六記早已倒閉，甚至有人要求汪小菲退出管理階層，認為他應先做好情緒管理，引發熱議。