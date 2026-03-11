啦啦隊長「低胸採草莓」穿超辣！一彎腰倒出上圍兇爆 深溝被1.3萬人看光

記者潘慧中／綜合報導

董梓甯（梓梓）是夢想家啦啦隊的隊長，不時會與粉絲分享生活點滴。她11日便在社群網站上傳了一系列和隊友小儒出遊採橘子、草莓的照片，整體穿搭非常有看頭，至今已吸引1.3萬人按讚朝聖！

▲梓梓最近出門放風。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



照片中，可以看到梓梓上半身穿著深灰色的長袖短版上衣，領口大膽的深V與繞頸設計，讓呼之欲出的上圍與深邃事業線一覽無遺。衣服滑落感巧妙露出白皙香肩，更秀出了小蠻腰。下半身她則搭配寬鬆的淺灰色休閒棉褲與小白鞋，整體雖走運動風，卻依舊藏不住她的火辣曲線。

▲梓梓採橘子。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



之所以以這身打扮現身，梓梓坦言，除了要去體驗採橘子的樂趣，「這樣還不夠」，接著還去採草莓，行程安排得相當豐富充實，也展現了她活潑的一面。

▲梓梓採草莓。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



不過，這趟採果之旅其實原本預計是個更熱鬧的聚會。梓梓透露，本來同行的夥伴還包含了好友少少與賴可，沒想到這兩人後來無法同行。雖然計畫出現變數，但她並未因此掃興，最後決定跟好友小儒「先去當一日果農」。

▲梓梓跟隊友小儒「當一日果農」。（圖／翻攝自Instagram／t40533）